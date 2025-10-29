Patronul roș-albaștrilor a anunțat recent că FCSB va aduce jucători din Portugalia și America de Sud, acolo unde prețurile sunt mai accesibile pentru tineri de perspectivă.

FCSB își pregătește campania de achiziții pentru pauza de iarnă, iar Mihai Stoica a fost deja în Portugalia pentru a urmări unul dintre jucătorii aflați pe lista campioanei.

Potrivit informațiilor Sport.ro, oficialul roș-albaștrilor a asistat la partida Paços de Ferreira - Portimonense, din etapa #8 al ligii secunde din Portugalaia, încheiată cu scorul de 4-1 pentru gazde.

Prezent în tribune, Mihai Stoica a urmărit mai mulți jucători, dar a fost profund impresionat de Kauan Conceicao Ferreira da Silva, un fundaș brazilian de doar 22 de ani.

Cine este Kauan, fundașul urmărit de FCSB

Născut pe 9 martie 2003, în Mongagua, Brazilia, Kauan este un jucător format în academia celor de la Red Bull Bragantino, un adevărat uriaș de 1,92 metri și aproximativ 89 de kilograme.

