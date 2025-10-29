EXCLUSIV Lovitura pregătită de FCSB: toate detaliile despre fotbalistul urmărit de MM Stoica în Portugalia

Ionut Stoica
Data publicarii:
Data actualizarii:

După ani de zile în care s-a bazat pe fotbaliști din campionatul intern, Gigi Becali a decis să-și extindă aria de scouting. 

Patronul roș-albaștrilor a anunțat recent că FCSB va aduce jucători din Portugalia și America de Sud, acolo unde prețurile sunt mai accesibile pentru tineri de perspectivă.

FCSB își pregătește campania de achiziții pentru pauza de iarnă, iar Mihai Stoica a fost deja în Portugalia pentru a urmări unul dintre jucătorii aflați pe lista campioanei.

Potrivit informațiilor Sport.ro, oficialul roș-albaștrilor a asistat la partida Paços de Ferreira - Portimonense, din etapa #8 al ligii secunde din Portugalaia, încheiată cu scorul de 4-1 pentru gazde.

Prezent în tribune, Mihai Stoica a urmărit mai mulți jucători, dar a fost profund impresionat de Kauan Conceicao Ferreira da Silva, un fundaș brazilian de doar 22 de ani.

Cine este Kauan, fundașul urmărit de FCSB

Născut pe 9 martie 2003, în Mongagua, Brazilia, Kauan este un jucător format în academia celor de la Red Bull Bragantino, un adevărat uriaș de 1,92 metri și aproximativ 89 de kilograme.

Stoperul este dreptaci și poate evolua atât ca fundaș central, cât și ca mijlocaș defensiv, un profil versatil pe care Gigi Becali îl caută de mai mult timp.

În 2023, brazilianul a fost transferat pe gratis de Santa Clara, echipă din prima ligă portugheză, însă nu a apucat să debuteze pentru seniori. A fost împrumutat în ligile inferioare, la formații precum Alverca, Santarea și, din vara acestui an, la Paços de Ferreira, unde este jucător de bază.

Valoarea sa de piață este estimată la aproximativ 60.000 de euro, potrivit platformei Transfermarkt și a strâns șase meciuri din opt posibile, cinci dintre care ca titular.

Kauan este sub contract cu Santa Clara până în vara anului 2026, iar împrumutul său la Paços de Ferreira expiră în iunie 2026.

