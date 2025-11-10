MM Stoica a explodat după ultimul scandal de la FCSB: „Și-a bătut joc de echipă”

Mihai Stoica a vorbit despre situația complicată de la FCSB și a dezvăluit că vor fi din ce în ce mai multe amenzi la echipa campioană a României.

Roș-albaștrii au remizat cu FC Hermannstadt, scor 3-3, într-un meci jucat la Sibiu, iar Gigi Becali a fost extrem de nemulțumit de eliminarea lui Daniel Bîrligea .

„Nu cred că mai e cazul să angajeze pe cineva pe disciplină, că am decis să convoc de urgenţă Consiliul de Administraţie şi să luăm măsuri. În afara amenzilor care se vor aplica lui Bîrligea, la Ngezana era deja în pending, că la primul salariu va lua mult mai puţini bani...

De acum vor fi amenzi poate unice în fotbalul românesc, dar vor fi înştiinţaţi jucătorii despre cuantumul amenzilor când vin de la naţionale. Va fi un act adiţional la regulamentul actual, că Gigi are dreptate, că nu există o echipă o echipă care să aibă atâţia jucători care să conteste deciziile arbitrilor, deşi am avut discuţii.

E adevărat, îmi asum, e vina mea, că nu i-am amendat niciodată. Am considerat că dacă din 1992 fac meseria asta şi a mers aşa, chiar dacă generaţiile se schimbă, n-am realizat că există fotbalişti care n-au nici măcar o urmă de respect pentru noi şi nu e prima oară când se întâmplă. E picătura care a umplut găleata, că au fost multe pahare până acum.

Da, am trecut cu vederea până acum, că dacă ieşea bine uitam şi de amenzi. Am greşit, e clar că am greşit, iar Bîrligea nu are nicio scuză. Am realizat că putea fi eliminat de prima dată, că atunci l-a imitat pe Radu Petrescu, cu un gest copilăresc.

Cred cu convingere că e la ultima. Va fi şi amenda şi şi-a dat seama că şi-a bătut joc de echipă. Le-am spus de nenumărate ori să nu mai conteste deciziile arbitrilor că oricum nu se întorc şi îi fac duşmani”, a declarat conducătorul de la FCSB, Mihai Stoica, la Prima Sport.

FCSB se află pe locul nouă din Superliga, la cinci puncte de ultimul loc care duce în play-off și la 15 „lungimi” de liderul Rapid.

