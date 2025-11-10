Gigi Becali a fost extrem de nervos din cauza rezultatului înregistrat de roș-albaștrii la Sibiu, iar Daniel Bîrligea a fost primul pe lista jucătorilor criticați de Gigi Becali.

Atacantul l-a scos din minți pe finanțator după ce a fost eliminat după ce a primit două cartonașe galbene pentru proteste în doar două minute.

”Bîrligea nu are nicio scuză. Bă, dacă vezi că ți-a dat galben, vezi de treaba ta. Bine, acum nu mai e problemă, că nu mai e CFR în competiție. Să zici că are prietenie arbitrul cu CFR. Eu de la prima îi dădeam roșu lui Bîrligea! Dacă am dat un telefon să angajeze un Mercedes de lux să meargă la echipa națională, să nu mai calce în autocar.

Mi-a zis MM că nu e frumos. Cum nu e frumos, mă, ce să caute cu niște oameni pe care i-a distrus? Ce să caute cu ei? Din punctul meu de vedere, să nu mai joace deloc, să stea în tribună”, a spus Gigi Becali la Fanatik.

Gigi Becali: ”I-am zis lui MM că el e vinovat!”

Gigi Becali s-a dezlănțuit apoi la adresa lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, pe care l-a învinuit pentru comportamentul unor jucători precum Darius Olaru, Daniel Bîrligea și Florin Tănase. Pe lista ”rebelilor” de la FCSB, Becali l-a inclus și pe Alexandru Pantea despre care a spus că împrumută din comportamentul colegilor săi mai mari.

”I-am zis lui MM că el e vinovat. Că el e angajat și la mine e debandadă la echipă. Nu există debandadă la nicio echipă de pe tot mapamondul, să fie jucători ca Bîrligea, Tănase și Olaru. S-a învățat și piticania aia de Pantea. Ce faci, mă, ai jucat trei meciuri și vociferezi la arbitru? Băi, era Figo, fotbalist mare, intrau la el, îl distrugeau, îi rupeau picioare, nu zicea nimic!”, a continuat finanțatorul de la FCSB.

Gigi Becali schimbă foaia la FCSB

După meciul cu Hermannstadt, Gigi Becali este convins: va începe să aplice sancțiuni la echipă și nu orice fel de sancțiuni. Nu mai puțin de 5.000 de euro va fi amenda pentru proteste, susține Gigi Becali.

”Tănase tot meciul înjură: ‘Aia a mea, aia a mea, aia a mea!’. Băi, ce asta? Nu există așa să facă cineva în România! Tu vorbești cu arbitrul așa, mă? Și așa, arbitrii au fost prea indulgenți cu ei până acum! 20.000 de euro amendă! Mi-a zis MM: ‘Băi, Gigi, nu am amendat niciodată jucătorii’. ‘Nu ai amendat tu la Oțelul, dar dacă nu poți, pun pe altul să le dea. Pun observator de disciplină’.

Ai luat galben pentru proteste: 5.000 de euro. MM zicea 200 de euro. ‘Băi, ești nebun? Ce e aia 200 de euro?’. Mi-a zis MM că ce ne facem cu Bîrligea, că tot protestează. Băi, păi tu ca președinte îmi zici mie asta? Asta e treaba ta, tu nu stai la caterincă acolo, trebuie să te respecte acolo, să tai în carne vie”, a mai spus patronul campioanei României.

