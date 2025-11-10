EXCLUSIV Gigi Becali, verdict clar după FC Hermannstadt - FCSB 3-3: „Altceva nu există pentru mine”

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gigi Becali a vorbit despre obiectivul lui FCSB după remiza cu Hermannstadt.

Roș-albaștrii au remizat, scor 3-3, în partida cu FC Hermannstadt, din runda 16 de Superliga.

Marcatorii partidei de la Sibiu au fost Thiam, Miculescu și Politic pentru FCSB, iar de la FC Hermannstadt, Chițu de două ori și Stancu.

Gigi Becali: „Numai titlu, altceva nu există pentru mine”

În urma acestui rezultat, FCSB se află pe locul nouă, la cinci puncte de ultimul loc care duce în play-off și la 15 „lungimi” de liderul Rapid.

Cu toate acestea, Gigi Becali a dezvăluit că obiectivul formației patronate de el este câștigarea titlului.

(n.r. Vă mai gândiți la titlu în situația asta?) Numai titlu, altceva nu există pentru mine, FCSB campioană!”, a spus Gigi Becali în exclusivitate pentru PRO TV.

12 jucători de la FCSB merg la echipele naționale

Târnovanu, Olaru, Tănase, Miculescu și Bîrligea se vor afla în lotul condus de Mircea Lucescu pentru meciurile cu Bosnia și San Marino din preliminariile pentru Cupa Mondială.

Pe lista absențelor se vor alătura însă și mulți jucători under 21, dar și străinii Risto Radunovic, David Kiki și Baba Alhassan, fotbalistul convocat în premieră la naționala Ugandei.

Nu mai puțin de 12 jucători ai echipei noastre au fost convocați pentru meciurile echipelor naționale care se vor disputa în următoarea perioadă.

Ștefan Târnovanu, Darius Olaru, Florin Tănase, David Miculescu și Daniel Bîrligea vor face parte din lotul României pentru partidele cu Bosnia și San Marino, din preliminariile CM 2026.

De asemenea, Ionuț Cercel a fost convocat pentru meciurile României U20 cu Germania și Portugalia, din Elite League U20, în timp ce Alexandru Stoian și Mihai Toma au fost selecționați pentru meciurile României U19 cu Andorra, Finlanda și Islanda, din cadrul Turneului de Calificare la Campionatul European din 2026. Ultimilor doi li se alătură și Robert Necșulescu, unul dintre jucătorii de bază ai FCSB U19, care s-a calificat în turul 3 al UEFA Youth League. În plus, Andrei Dăncuș va face parte din lotul României U17, care are programat un stagiu de pregătire de o săptămână.

În ceea ce privește jucătorii străini, Risto Radunovic a fost convocat la echipa națională a statului Muntenegru, pentru jocurile cu Gibraltar și Croația, din preliminariile CM 2026, în timp ce David Kiki va reprezenta Beninul în partida amicală contra celor din Burkina Faso.

Noutatea este reprezentată de convocarea în premieră a lui Baba Alhassan la echipa națională a Ugandei, care va disputa partide amicale cu Ciad și Maroc”, a fost anunțul făcut de FCSB pe Facebook.

