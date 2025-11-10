Roș-albaștrii au remizat, scor 3-3, în partida cu FC Hermannstadt, din runda 16 de Superliga.

Marcatorii partidei de la Sibiu au fost Thiam, Miculescu și Politic pentru FCSB, iar de la FC Hermannstadt, Chițu de două ori și Stancu.



Gigi Becali: „Numai titlu, altceva nu există pentru mine”



În urma acestui rezultat, FCSB se află pe locul nouă, la cinci puncte de ultimul loc care duce în play-off și la 15 „lungimi” de liderul Rapid.

Cu toate acestea, Gigi Becali a dezvăluit că obiectivul formației patronate de el este câștigarea titlului.

„(n.r. Vă mai gândiți la titlu în situația asta?) Numai titlu, altceva nu există pentru mine, FCSB campioană!”, a spus Gigi Becali în exclusivitate pentru PRO TV.