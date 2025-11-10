Clubul FCSB a anunțat pe rețelele sociale câți jucători vor pleca de la echipă pentru a evolua la echipele naționale în meciurile programate în luna noiembrie.

12 jucători de la FCSB merg la echipele naționale

Târnovanu, Olaru, Tănase, Miculescu și Bîrligea se vor afla în lotul condus de Mircea Lucescu pentru meciurile cu Bosnia și San Marino din preliminariile pentru Cupa Mondială.

Pe lista absențelor se vor alătura însă și mulți jucători under 21, dar și străinii Risto Radunovic, David Kiki și Baba Alhassan, fotbalistul convocat în premieră la naționala Ugandei.

”Nu mai puțin de 12 jucători ai echipei noastre au fost convocați pentru meciurile echipelor naționale care se vor disputa în următoarea perioadă.

Ștefan Târnovanu, Darius Olaru, Florin Tănase, David Miculescu și Daniel Bîrligea vor face parte din lotul României pentru partidele cu Bosnia și San Marino, din preliminariile CM 2026.

De asemenea, Ionuț Cercel a fost convocat pentru meciurile României U20 cu Germania și Portugalia, din Elite League U20, în timp ce Alexandru Stoian și Mihai Toma au fost selecționați pentru meciurile României U19 cu Andorra, Finlanda și Islanda, din cadrul Turneului de Calificare la Campionatul European din 2026. Ultimilor doi li se alătură și Robert Necșulescu, unul dintre jucătorii de bază ai FCSB U19, care s-a calificat în turul 3 al UEFA Youth League. În plus, Andrei Dăncuș va face parte din lotul României U17, care are programat un stagiu de pregătire de o săptămână.

În ceea ce privește jucătorii străini, Risto Radunovic a fost convocat la echipa națională a statului Muntenegru, pentru jocurile cu Gibraltar și Croația, din preliminariile CM 2026, în timp ce David Kiki va reprezenta Beninul în partida amicală contra celor din Burkina Faso.

Noutatea este reprezentată de convocarea în premieră a lui Baba Alhassan la echipa națională a Ugandei, care va disputa partide amicale cu Ciad și Maroc”, a fost anunțul făcut de FCSB pe Facebook.

