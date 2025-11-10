Roș-albaștrii au deschis scorul după doar patru minute prin Mamadou Thiam, dar Aurelian Chițu a egalat în minutul 26. Chițu a făcut dubla în minutul 54, dar Miculescu a înscris pentru 2-2 în minutul 63.

Daniel Bîrligea s-a întors separat de la Sibiu

A urmat apoi criza de nervi a lui Daniel Bîrligea care a primit două cartonașe galbene în două minute pentru proteste și a fost eliminat. Stancu a făcut 3-2 pentru gazde în minutul 87, însă, în prelungiri, Dennis Politic a stabilit scorul final.

După meci, Gigi Becali a fost extrem de deranjat de comportamentul lui Daniel Bîrligea și a transmis că nu îi va permite atacantului să se întoarcă de la Sibiu în autocarul echipei. Patronul de la FCSB a spus că îi va închiria o mașină jucătorului pentru a se întoarce singur, pentru că ”și-a bătut joc” de colegii săi.

”Cum să mergi acum lângă echipă în autocar. Plătesc eu cea mai luxoasă mașină, Mercedes, ca să meargă singur. Cum să stai lângă niște oameni când tu i-ai batjocorit?”, spunea Becali după meci la Digi Sport.

Se pare că, într-adevăr, Bîrligea s-a întors separat de la Sibiu. Conform GSP, Bîrligea s-a întors alături de Florin Tănase și de Risto Radunovic, cu o mașină închiriată de decarul de la FCSB, care a preferat să ajungă mai devreme în Capitală pentru a ajunge în cantonamentul echipei naționalei.

