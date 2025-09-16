MM Stoica a comparat-o pe FCSB cu echipa lui Jurgen Klopp: „Situația noastră este identică”

MM Stoica a comparat-o pe FCSB cu echipa lui Jurgen Klopp: „Situația noastră este identică"
Mihai Stoica a vorbit despre forma slabă pe care o traversează FCSB.

FCSB a încheiat la egalitate, scor 1-1, partida de la Miercurea Ciuc cu Csikszereda. 

În urma remizei din etapa a noua, „roș-albaștrii” se află pe locul 11 în clasament, cu 7 puncte adunate.

MM Stoica a comparat-o pe FCSB cu echipa lui Jurgen Klopp: „Situația noastră este identică”

Situația de la FCSB pare să fie din ce în ce mai rea, chiar dacă formația bucureșteană s-a calificat în faza ligii din Europa League. 

Echipa patronată de Gigi Becali nu seamănă cu cea din sezonul trecut și riscă să rateze play-off-ul dacă va continua în acest fel.

Mihai Stoica a vorbit despre forma salbă pe care o traversează FCSB și a făcut o comparație cel puțin interesantă. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei României a spus că situația „roș-albaștrilor” seamănă cu cea a Borussiei Dortmund din al treilea sezon cu Jurgen Klopp pe bancă.

„Până la urmă, valoarea unei echipe o dau rezultatele. Există și perioade faste și mai puțin faste. Vorbeam azi cu Thomas Neubert și spunea că situația noastră este identică cu cea a lui Dortmund a lui Klopp, când, după doi ani în care au avut performanțe extraordinare în Bundesliga, a fost în picaj, iar Klopp spunea: «Toate le facem la fel, dar nu înțeleg ce se întâmplă».

Iar în a doua jumătate a sezonului, echipa a urcat de pe 15 pe 4, ceea ce ne dorim și noi”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

FCSB se află la 16 „lungimi” de liderul Universitatea Craiova și are doar șapte puncte după primele nouă etape.

