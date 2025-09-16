FCSB a încheiat la egalitate, scor 1-1, partida de la Miercurea Ciuc cu Csikszereda.

În urma remizei din etapa a noua, „roș-albaștrii” se află pe locul 11 în clasament, cu 7 puncte adunate.



MM Stoica a comparat-o pe FCSB cu echipa lui Jurgen Klopp: „Situația noastră este identică”



Situația de la FCSB pare să fie din ce în ce mai rea, chiar dacă formația bucureșteană s-a calificat în faza ligii din Europa League.

Echipa patronată de Gigi Becali nu seamănă cu cea din sezonul trecut și riscă să rateze play-off-ul dacă va continua în acest fel.

Mihai Stoica a vorbit despre forma salbă pe care o traversează FCSB și a făcut o comparație cel puțin interesantă. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei României a spus că situația „roș-albaștrilor” seamănă cu cea a Borussiei Dortmund din al treilea sezon cu Jurgen Klopp pe bancă.