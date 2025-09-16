Roș-albaștrii vor juca pe terenul celor de la Botoșani vineri seară, în etapa a zecea din Superliga României.

Mihai Stoica: ”E posibil să fie ceva de la coloana lombară la Cercel!”

Mihai Stoica a oferit ultimele informații despre accidentările de la FCSB. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a dezvăluit că Joyskim Dawa a ieșit pe teren și s-a antrenat cu restul echipei, în timp ce Risto Radunovic s-a antrenat separat. Cel mai probabil, Radunovic nu va face deplasarea la Botoșani.

De altfel, oficialul roș-albaștrilor a oferit detalii despre problemele lui Ionuț Cercel, care a fost schimbat la pauza meciului cu Csikszereda. Se pare că există posibilitatea ca jucătorul sub 21 de ani să aibă probleme la coloana lombară.

”Azi, Dawa abia a ieşit pe teren. Radunovic s-a antrenat separat, nu cred că face deplasarea. Creţu şi Tănase au o problemă.

Bîrligea şi Lixandru sunt apţi. Nu stăm foarte bine. Ngezana, care nu a putut juca, e bine, va putea juca.

Nu ştiu cu Cercel. E posibil să fie ceva de la coloana lombară. Sunt nişte simptome. E boala anului. Toţi cunoscuţii mei au probleme cu spatele. Este pe mâna medicului nostru, care încearcă să-l redea echipei”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

