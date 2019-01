Si-a gasit rapid echipa dupa ce a plecat cu scandal de la Dinamo! Cu cine a semnat jucatorul care l-a atacat pe Rednic

Mircea Axente a plecat cu scandal de la Dinamo, dar si-a gasit rapid o noua echipa.

Atacantul in varsta de 31 de ani a semnat cu Universitatea Cluj si va juca in liga a doua. Intelegerea este valabila pentru un an si jumatate.



”Mircea Axente (31 de ani) este, incepand de astazi, noul jucator al Universitatii Cluj. Atacantul vine de la Dinamo Bucuresti si a semnat un contract valabil pentru un an si jumatate cu formatia noastra.

Fotbalistul originar din Tulcea a evoluat, de-a lungul carierei, pentru cluburi precum Politehnica Timisoara, CSM Scolar Resita, CS Buftea, Gloria Buzau, Otelul Galati, Dinamo Bucuresti (in doua randuri), FC Viitorul, Ermis Aradippou (Cipru), Maccabi Netanya (Israel), Gaz Metan Medias, Al Faisaly (Arabia Saudita) sau FC Botosani. Axente este a treia mutare realizată de FC Universitatea Cluj in 2019, dupa mijlocasul ofensiv Daniel Parvulescu si fundasul central Ionut Ursu. Bine ai venit la “U”, Mircea!”, se arata in comunicatul postat de Universitatea Cluj pe site-ul oficial.

Axente a plecat cu scandal de la Dinamo. Dupa ce a fost pus pe liber de Mircea Rednic, Axente nu a ramas dator si i-a reprosat public antrenorului dinamovist ca nu i-a acordat suficiente sanse pentru a demonstra ca merita sa ramana la clubul din "Stefan cel Mare".