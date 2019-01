A scris 11 carti in 2018, dar s-a BLOCAT la Dinamo! :)) "M-au incurcat Contra si Rednic, nu stiu cum sa ii mai pun titlul!"

Lansarea cartii despre Dinamo se amana:

Gabriel Chirea

gabriel.chirea@protv.ro



Initial, cartea trebuia sa se numeasca "Dinamo, pe drumul de reintoarcere", dar rezultatele slabe ale echipei au intarziat lansarea.

Constantin Anghelache, fost presedinte executiv al lui Dinamo, a scris 11 carti in 2018, dar rezultatele slabe ale lui Dinamo au amanat lansarea singurei care avea ca subiect fotbalul si clubul sau de suflet.

Anghelache e profesor universitar, autor de carti si patron de firme



"Doamne fereste! Cum sa nu mai fiu profesor? Sunt profesor pana n-oi mai vrea eu! Sunt profesor universitar la ASE, mai am 12 doctoranzi care trebuie sa termine, mai dureaza 3-4 ani. Domeniile mele sunt Cibernetica - Statistica - Egonometrie, domenii grele, pentru oameni care invata. In 2018, am scos si 11 carti despre stiinta si ecomonie. Am si firme, am de toate. Lucrez si la o carte despre fotbal, dar m-au incurcat Contra si Rednic, ca nu stiu cum sa ii mai pun titlul. Vreau sa ii pun un titlu care sa fie adecvat... Cand a fost Contra si au fost rezultate cat de cat, am vrut sa spun <Dinamo, pe drumul de reintoarcere>, dar cand am vazut si ce a facut si el, si Bratu, si toti dupa el, am lasat-o iar balta... Mai am vreo 2-3 capitole si o termin cumva ca sa ii dau drumul. De Rednic ce pot sa zic? Sa il terfelesc? Nu e bine. Il las macar sa termine sezonul. Mi-e dor si de fotbal, pentru ca eu l-am tratat ca pe o problema foarte serioasa, dar, in acelasi timp, ca pe una care este de divertisment, spre deosebire de stiinta. Ca obosesti sa citesti sute sau mii de pagini, ca sa scrii trei."

"La echipa asta nici Mafalda nu poate sa faca relatii de joc cum trebuie"

"Domne, penultimul sezon nu a fost chiar foarte rau, pentru ca au putut sa mai tina de jucatorii pe care i-au avut. Dupa care au vandut ce a fost bun, nici nu stiu daca aia se numeste vanzare, i-au transferat, au adus altii si echipa e neomogena. Acum au dat afara 17 jucatori si au adus 11-12. E o echipa absolut noua, noua, noua! La echipa asta nici Mafalda nu poate sa faca relatii de joc cum trebuie dupa 3 meciuri amicale pierdute si 1 castigat. Fereasca Dumnezeu sa nu fie mai rau decat e! Tin la ei foarte mult, nu vorbesc de retrogradare, dar teoretic, daca se intampla niste rezultate mai curioase... Depinde foarte mult de primul meci cu Iasi. Fereasca Dumnezeu sa nu ia 3 puncte de la Iasi! Stoican poate o fi ambitionat pentru ca a fost la Dinamo, dar omul joaca pentru interesul lui, ca mai are in cap sa prinda play-off-ul. Dinamo va ajunge in play-out si, Doamne fereste!, la retrogradare din cauza antrenorilor dinamovisti cu care a jucat si a pierdut - Miriuta, Teja, Stoican, Multescu, era sa o bata si domnu’ Ando... Dinamo mai are acum teoretic sansa la play-off doar in primul meci. Daca il pierde pe asta cu Iasiul, nici teoretic nu mai are nicio sansa. Acum stau linistit, dupa meciul cu Iasi voi putea sa spun foarte clar la ce sa ne asteptam."



Spune ca era bine ca dinamovistii sa vorbeasca esperanto, ca sa se inteleaga intre ei

"Eu nu am lipsit de la niciun meci si nici nu voi lipsi de aici in continuare. Dar ma intorc acasa cu inima stransa, cand vad ca echipa chiar nu a ajutat nimic in aceasta jumatate de sezon. Este greu ca Rednic sa fi creat relatii de joc, ca sa poata sa spuna ca are un stil de joc, ca are vreo schema. Apararea care era cea mai slaba, a ramas la fel de incerta in continuare, joaca acolo doi copii. Rednic a mai adus niste jucatori... Dar in ce limba vorbesc astia? Nu stiu toti romaneste, nu stiu engleza, franceza, limba de prin Africa, de pe acolo... Era bine sa fi stiu toti esperanto, tot era bine."



Nicio sansa ca Mircea Lucescu sa preia nationala Romaniei

"Cu turcii s-a inteles clar. Au aceste preliminarii, daca le rateaza, contractul se termina oricum si <la revedere!>. Nu cred ca se intoarce la nationala Romaniei, stiindu-i orgoliile, caracterul si puterea lui de discernamant, de a alege ce i se cuvine si ce trebuie. Mircea Lucescu a fost tot timpul laudat pentru ca nu a deranjat pe nimeni din tara. A stat 12 ani la Sahtior, in care a castigat 9 campionate. Este incredibil pentru oricine sa stai atat la o echipa si sa castigi atatea trofee, chiar daca este Ucraina. El a plecat la momentul in care era prea mult, nu ca i-ar fi zis cineva sa plece, a mai fost si situatia politica."