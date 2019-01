Cu cine negociaza Alex Matel dupa despartirea de Dinamo Zagreb! Fundasul vrea sa revina in atentia lui Cosmin Contra

Alexandru Matel (29 de ani) si-a reziliat contractul cu echipa croata Dinamo Zagreb. El urmeaza sa semneze cu o alta formatie.

Toata Romania vede Romania in direct la PRO TV! Sambata, 23 martie, 19:00, Suedia - Romania! Marti, 26 martie, 21:45, Romania - Feroe! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Alexandru Matel s-a despartit de Dinamo Zagreb, echipa cu care a fost sub contract in ultimii 4 ani. El a parasit Croatia cu sase luni mai devreme, dupa ce s-a inteles cu sefii lui Dinamo Zagreb asupra rezilierii. Acesta nu a mai evoluat de o buna bucata de vreme si nu mai intra in primul 11.

Matel vrea sa prinda un nou contract si sa se relanseze, avand speranta ca poate reintra si in atentia lui Cosmin Contra. El a jucat de 17 ori pentru echipa nationala si isi doreste sa revina la prima reprezentativa.

In acest moment, Matel are varianta revenirii in Liga I, dar negociaza si cu Gornik Zabrze, locul 15 in campionatul Poloniei.

Matel a jucat in Romania pentru Delta Tulcea, Farul si Astra. El a fost titular la Dinamo Zagreb in prima parte a sederii in Croatia, insa apoi a iesit din primul 11 din cauza unor probleme medicale si nu a mai revenit.