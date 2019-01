Al 13-lea transfer al lui Rednic la Dinamo! Inca un italian pentru salvare: s-a lansat la Fiorentina, vine de la Livorno

Mircea Rednic este pe cale sa faca cel de-al 13-lea transfer la Dinamo. Inca un italian este pe punctul de a semna.

Dinamo este aproape sa il transfere pe italianul Lorenzo Gonnelli, in varsta de 25 de ani. Acesta evolueaza pe postul de fundas central si a imbracat in acest sezon tricoul lui Livorno, locul 17 in Serie B.

Gonnelli a fost format de Fiorentina si a ajuns in 2014 la Livorno.

Unul dintre oamenii care au pus o vorba buna pentru Gonnelli este atacantul Montini.

"Da, il cunosc. El a vorbit cu mine zilele acestea, dar nu este sigur ca se face transferul. Este un jucator important pentru Livorno. Ei joaca in Serie B si patronul de acolo considera ca e important pentru echipa. Cred ca daca Gonnelli vorbeste cu patronul si ii spune ca vrea sa vina aici, transferul e posibil. El vrea sa vina, vrea sa incerce o experienta nou. Este un jucator bun, ne poate ajuta chiar daca avem deja aparatori buni. Este important sa existe concurenta pe posturi", a spus Montini pentru doardinamo.ro