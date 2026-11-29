Daniel Pancu, șocat de ”măcelul” din Rapid - FC Botoșani: ”Recunosc, e surprinzător, nu știu cum au gândit!”

Daniel Pancu, șocat de ”măcelul” din Rapid - FC Botoșani: ”Recunosc, e surprinzător, nu știu cum au gândit!”

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Deși așteptările oaspeților erau ridicate înainte de fluierul de start, prima repriză din Giulești a avut o singură echipă la timonă: Rapid.

Miron își toarnă cenușă în cap după 0-5 cu Rapid

Scorul a fost deschis încă din minutul 4, Stojilkovic marcând din pasa lui Petrila. În minutul 15 tabela de scor arăta deja 3-0, Dobre și același Stojilkovic reușind să puncteze.

Ceea ce a urmat a surprins pe toată lumea. Sinyan, în minutul 28, și Vulturar, în minutul 44, au făcut ca Rapid să conducă la pauza partidei cu scorul de 5-0. De menționat este faptul că giuleștenii au mai avut și două goluri anulate.

Actul secund nu a mai adus nicio reușită, dar rezultatul este unul dur pentru FC Botoșani. La scurt timp după fluierul final, Andrei Miron a expus că echipa trebuie să se „trezească”, pentru a nu exista probleme cu retrogradarea la finalul sezonului în curs.

„Probabil avem nevoie de puțin timp pentru a-și implementa dânsul ideile. Nu pot să vorbesc de tactică. În primul rând, atitudinea contează și de cum te prezinți. Am intrat foarte, foarte rău, nu îmi explic de ce.

Sincer să vă spun, nu am apucat să discutăm prea multe. Dânsul a venit de două zile, o să avem timp. Important e să strângem puncte, în condițiile în care se apropie play-out-ul.

Anul trecut nu cred că am fost o echipă care s-a chinuit. Am ratat la limită play-off-ul. Avem două clasări în play-off, două participări în cupele europene. Sper să nu avem probleme în acest an.

E un moment foarte, foarte greu. Nu are cine să vină, suntem tot noi. Trebuie să ne adunăm și să o ducem la capăt. Trebuie să ne unim și să ridicăm capul din pământ, nu există altă soluție”, a declarat Andrei Miron la flash-interviu.