Deși așteptările oaspeților erau ridicate înainte de fluierul de start, prima repriză din Giulești a avut o singură echipă la timonă: Rapid.

Rapid, „manita” într-o repriză în fața FC Botoșani

Scorul a fost deschis încă din minutul 4, Stojilkovic marcând din pasa lui Petrila. În minutul 15 tabela de scor arăta deja 3-0, Dobre și același Stojilkovic reușind să puncteze.

Ceea ce a urmat a surprins pe toată lumea. Sinyan, în minutul 28, și Vulturar, în minutul 44, au făcut ca Rapid să conducă la pauza partidei cu scorul de 5-0. De menționat este faptul că giuleștenii au mai avut și două goluri anulate.

Prima partidă a lui Felip Ortiz, cel care l-a înlocuit pe Marius Croitoru, s-a dovedit a fi una de „coșmar”. Fără doar și poate, elevii lui Daniel Pancu nu vor slăbi turația în actul secund, iar partida din Giulești poate duce la un scor chiar mai drastic.