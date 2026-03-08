Elias Charalambous și Mihai Pintilii și-au dat demisia după eșecul cu U Cluj (1-3), astfel că Becali a fost nevoit să găsească un antrenor într-un timp foarte scurt. A apelat la finul său, Mirel Rădoi, pe care l-a convins să preia echipa.

Fostul selecționer revine la FCSB după 11 ani pentru o perioadă de cel puțin două luni și jumătate. Din sezonul următor, Becali va încerca să-l convingă să rămână în cazul în care Rădoi va duce echipa în cupele europene.

Mirel Rădoi la FCSB | Primele reacții: ”Mână liberă? Eu cred că nu”

Gică Craioveanu a reacționat imediat, după ce a aflat că alesul lui Gigi Becali este fostul antrenor de la Universitatea Craiova. Fostul atacant nu crede că Rădoi va avea mână liberă la echipă.

„Singurul care poate să scoată FCSB din situația actuală. Mână liberă? Eu cred că nu, nu știu”, a spus Craioveanu, la Digi Sport.

Prezent în studio, Cristi Săpunaru, fost coleg cu Rădoi la echipa națională, crede că acesta va accepta să lucreze din nou cu Gigi Becali doar dacă va putea decide totul la echipă: ”Eu cred că Mirel Rădoi va merge la FCSB doar când va avea mână liberă sută la sută”.

FCSB a fost prima echipă pe care Rădoi a antrenat-o, în 2015, după ce echipa a luat titlul cu Costel Gâlcă. Antrenorul a rezistat atunci timp de șase luni și a strâns 29 de meciuri (13 victorii, șapte remize și nouă înfrângeri).

Elias Charalambous și-a dat demisia de la FCSB

Elias Charalambous își încheie mandatul la FCSB după aproape trei ani. A fost ”instalat” pe 30 martie 2023, iar de atunci a reușit să cucerească două titluri în Superligă și să bifeze două calificări în faza principală din UEFA Europa League.

Cipriotul a bifat 170 de meciuri pe banca echipei patronate de Gigi Becali, reușind să câștige 88 dintre acestea. 41 s-au încheiat la egalitate, iar alte 41 au fost înfrângeri.