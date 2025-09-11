Kurt Zouma (30 de ani), fostul jucător de la Chelsea și West Ham, a semnat un contract valabil pentru două seozane cu CFR Cluj. Fostul câștigător de Premier League, Champions League și Conference League vine în Superligă cu o cotă de piață de zece milioane de euro, cu care devine automat cel mai ”valoros” jucător din campionatul nostru, potrivit site-urilor de specialitate.



Antrenorul de la Univeristatea Craiova consideră că francezul reprezintă o lovitură pe piața transferurilor pentru fotbalul românesc și îi amintește de transferul lui Houssine Kharja, pe care l-a convins să semneze cu FCSB pe vremea când Rădoi antrena echipa lui Becali.



Mirel Rădoi: ”E o lovitură pe piața de mercato”



Zouma va mai avea, în schimb, de așteptat până când va debuta la CFR Cluj. Acesta va avea o perioadă cu ”tratament special” și speră să ajungă cât mai curând sub comanda lui Andrea Mandorlini.



„Evident că Zouma în acest moment e lovitură pe piața mercato din România. L-aș compara cu ceea ce s-a întâmplat acum 10 ani, când eu am reușit să-l aduc pe Houssine Kharja, un jucător la fel, cu un CV senzațional, Inter, Roma. Nu mai știu prin ce am trecut atunci să pot să-l aduc.



După aceea a mai fost Baptista, pe care tot CFR l-a avut, dar era un jucător care nu putea să mai joace. Sper să fie un jucător bun, dar sper să fie un jucător care nu-i va ajuta să câștige trofee, pentru că mă gândesc și la Universitatea Craiova”, a spus Mirel Rădoi, potrivit GSP.ro.



După opt etape, CFR Cluj este pe locul 14, cu șase puncte, la egalitate cu FCSB și Petrolul Ploiești, care au un golaveraj superior. Ardelenii au și un meci în minus, cel cu Csikszereda, ocupanta locului 15.



Kurt Zouma, cel mai bine cotat jucător din Superligă



La nivelul jucătorilor din Superliga, Kurt Zouma este urmat în ierarhia cotelor de piață de trei jucători de la FCSB: Darius Olaru (7,5 milioane de euro), Daniel Bîrligea și Ștefan Târnovanu (ambii 5 milioane de euro). Tot la 5 milioane este evaluat și noul coleg al fundașului francez, Louis Munteanu, golgheterul din ediția precedentă a Superligii.

