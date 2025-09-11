Stipe Perica (30 de ani) s-a antrenat timp de o săptămână alături de colegii săi de la Dinamo și are șanse mari să joace în următoarea partidă din campionat, de la Ploiești.



După ce a impresionat în a doua parte a sezonului trecut, Perica a avut probleme cu accidentările în noua stagiune. În primul amical disputat în această vară, tot cu Petrolul, atacantul ”s-a rupt” și a fost indisponibil o lungă perioadă de timp. A reintrat în circuit, însă pentru o scurtă perioadă. A fost aruncat în joc doar în ultimele minute ale partidei cu Metaloglobus (câștigată cu 1-0).



Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a dezvăluit că Perica va fi la dispoziția sa pentru următoarea partidă din campionat, în cazul în care acesta se va antrena normal și nu vor apărea alte probleme.



Stipe Perica revine: poate juca în meciul cu Petrolul



„De săptămâna trecută a reintrat la antrenamente fără probleme. Avem grijă să nu-l suprasolicităm, îl luăm pas cu pas. Nu am vrut să-l folosesc nici în amicalul de sâmbătă (n.r. - câștigat, scor 2-0 cu CS Dinamo).



Dacă procesul continuă bine și nu apar alte probleme, îl vom folosi din meciurile următoare. Vom vedea cum decurge totul până la partida cu Petrolul, dar dacă va avea o săptămână completă de antrenamente, nu există motive să nu fie cu noi.



Eu cred că și-a rezolvat în sfârșit problemele și că, zi după zi, va reveni la forma de care avem nevoie”, a spus Kopic, potrivit Radio Dinamo1948.



Stipe Perica a fost adus la Dinamo în a doua parte a sezonului precedent și a marcat de șase ori în 16 partide disputate în Superliga României.

