Francezul vine în România cu un CV impresionant. Are o cotă de piață de zece milioane de euro, 11 selecții la naționala de seniori a Franței, un trofeu Champions League, un trofeu Conference League, două titluri în Premier League și aproape 250 de meciuri în campionatul englez.



Fostul jucător de la Chelsea, West Ham, Stoke City și Everton a fost întrebat direct când ar putea evolua pentru noua sa echipă, în cadrul unui interviu acordat pentru canalele oficiale de comunicare ale CFR-ului.



Kurt Zouma, întrebat când poate juca pentru CFR Cluj



Zouma spune că va beneficia de un ”tratament special” din partea staff-ului medical și speră să joace cât mai curând sub comanda lui Andrea Mandorlini.



„Sunt un tip căruia îi plac contactele, normal, sunt fundaș, sunt aici ca să-mi protejez poarta, să ajut echipa, să fie mai puternici în defensivă, iar fanii se pot aștepta de la mine că voi munci din greu mereu, voi lupta pentru emblemă și pentru echipă.



(n.r. - când ar putea juca) Depinde, voi vorbi cu echipa medicală, cu doctorii. Voi avea un ”tratament special” deoarece nu am jucat de ceva timp. Dar sper că voi fi pregătit cât de curând și voi juca”, a spus Zouma.



Prin mutarea la CFR Cluj, Zouma a devenit cel mai bine cotat fotbalist din Superliga, cu o cotă de piață de 10 milioane de euro. Saltul este unul enorm și pentru club, care este evaluat acum la 41,3 milioane de euro.



La nivelul jucătorilor din Superliga, Kurt Zouma este urmat în ierarhia cotelor de piață de trei jucători de la FCSB: Darius Olaru (7,5 milioane de euro), Daniel Bîrligea și Ștefan Târnovanu (ambii 5 milioane de euro). Tot la 5 milioane este evaluat și noul coleg al fundașului francez, Louis Munteanu, golgheterul din ediția precedentă a Superligii.

