Mirel Radoi, antrenor la Craiova? "Nu e nicio problema ca e stelist!" Ce spune Radoi

Mirel Radoi a preluat nationala de tineret si a obtinut doua victorii cu care Romania s-a apropiat de Euro.

Radoi ar putea accepta o provocare extrem de tentanta dupa ce isi termina contractul la nationala de tineret.

Sorin Cartu crede ca este foarte potrivit pentru Craiova.

"Mirel Radoi a fost unul dintre jucatorii mei preferati in cariera. Nu m-am inselat in privinta calitatilor lui si m-am putut baza intotdeauna pe el in teren. Sunt convins ca va fi un antrenor de succes, chiar daca a avut ghinion la Steaua."

"Il vad antrenand la Craiova, nu cred ca e nicio problema ca a jucat la Steaua. Candva va trebui sa fie si pe banca Universitatii. Stie ce se cere aici si cred ca va reusi lucruri frumoase", a spus Cartu la Telekomsport.

Si lui Radoi ii suna bine posibilitatea de a antrena Craiova.

"Am inceput fotbalul la Craiova, dar am jucat doar la Extensiv. Nu pot sa spun ca imi pare rau ca nu am evoluat si pentru Universitatea, nu este timpul trecut. Daca nu am fost la Universitatea ca jucator, as putea sa o fac ca antrenor", a spus Mirel Radoi la PRO X.

Nationala U21 a Romaniei va juca luna viitoare meciurile decisive pentru calificarea la Euro, cu Tara Galilor si Lichtenstein. Cu patru puncte, suntem siguri de calificare.

Ambele partide vor fi transmise in direct de PRO X, pe 12 si 17 octombrie.