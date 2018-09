OPINIE / "Un caine bun nu alearga dupa oricine-l striga!" Experimentul pe care Becali l-a facut pe seama lui Dinamo

"Un caine bun nu alearga dupa oricine-l striga", spune un vechi proverb romanesc. Dan Nistor, capitanul lui Dinamo si unul dintre cei mai buni jucatori dinamovisti din sezonul trecut, e pe cale sa afle puterea intelepciunii populare.

Autor: Gabriel Chirea



O stire de acum o luna anunta ca Gigi Becali, patronul FCSB, facuse o ultima oferta pentru Dan Nistor, oferindu-i acestuia un salariu lunar de 20.000 de euro, iar clubului rival promitandu-i-l la schimb pe albanezul Kamer Qaka, tot un mijlocas central, dar de un profil usor mai defensiv si cu 7 ani mai tanar, plus o diferenta de bani - 500.000 de euro. Daca oferta a fost reala, atunci Ionut Negoita si proxy-urile sale din conducerea lui Dinamo au facut o gafa, atat din punct de vedere financiar, cat si sportiv, ascultand doleantele fanilor revoltati de schimb, iar Nistor a pierdut o gramada de bani, din moment ce nu a ajuns nici sa ia la FCSB un salariu dublu fata de cat primeste acum, nici nu a primit, se pare, marirea de salariu promisa de conducerea dinamovista.

Daca oferta a fost doar un spectru atent pregatit de latifundiarul fecesebist, care sa planeze asupra vestiarului lui Dinamo si sa tulbure apele unei echipe plecate cu ambitii mari in acest campionat, dar ale carei sperante si momente de luciditate se descompun cu fiecare etapa scursa, atunci Becali a facut o mutare geniala in privinta destabilizarii unui adversar puternic, ce i-ar fi putut strica calcule in meciurile din play-off. Tinand cont ca FCSB avea suficienti mijlocasi defensivi in lot (Pintilii, Nedelcu, Filip, Ovidiu Popescu) si avea acoperite posturile de mijlocas central ofensiv si mijlocas stanga (Tanase, Coman, Morutan, Jakolis, Teixeira, Mann), se pare ca Becali a jucat la cacealma.

Probabil ca Becali se astepta ca dinamovistii sa nu accepte oferta facuta, din cauza presiunilor fanilor care vedeau un nou episod Gnohere. Deci conducerea lui Dinamo iesea rau fie ca accepta schimbul, fie ca nu. Suporterii lui Dinamo se imparteau in doua tabere, care erau de acord sau refuzau tranzactia. Ceilalti jucatori se gandeau "ne vand astia la prima oferta" sau "nu ne lasa la mai bine", iar Nistor, poate cel mai important si constant jucator al lui Dinamo din sezonul trecut, fie ajungea la FCSB, cu un efort financiar decent din partea "ros-albastrilor", care scapau si de Qaka, care intre timp s-a intors la Iasi, fie nu ajungea. In acest ultim caz, Nistor ori era macinat de regrete ale pierderii financiare si prestatiile sale din teren aveau de suferit, ori declansa un conflict cu conducerea lui Dinamo, care nici nu i-a dat drumul sa plece, nici nu a fost in stare sa ii suplimenteze salariul pana aproape de nivelul promis de Becali, ori ambele.

Cert e ca, in acest moment, Dinamo ocupa locul 10 in Liga 1 (3 victorii, 1 egal, 4 infrangeri / 10 puncte), jocul echipei nu merge, au aparut deja zvonuri despre inlocuirea antrenorului Florin Bratu, sansele de calificare in play-off scad cu fiecare etapa, iar Nistor are evolutii mai slabe decat in sezonul precent.

Desi a fost titular si integralist in toate cele 8 meciuri de pana acum ale echipei sale, el nu a reusit decat un singur gol, chiar contra FCSB-ului, in luna iulie, inainte sa apara oferta din partea lui Becali. De altfel, latifundiarul este considerat de multi un personaj rudimentar, dar a dat dovada si cu ocazia acestui episod ca se ascunde un personaj mult mai complex sub masca sa de samsar grosolan de terenuri si de jucatori.

De cealalta parte, lipsa unor oameni de fotbal si a unor manageri adevarati in administratia lui Dinamo se simte din ce in ce mai acut, acest episod scotand in evidenta inca o data ca actuala conducere nu este in stare sa puna la punct o strategie sportivo-financiara coerenta. Cu o simpla oferta, se poate ca Becali sa fi stricat un intreg sezon al lui Dinamo.