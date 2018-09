INTERVIU / Adi Iencsi a refuzat Liga 2 ca sa-i descopere pe noii Pancu si Niculae la juniorii Rapidului

Iencsi a preluat grupa de juniori A a Rapidului

Adrian Iencsi (43 ani), fostul capitan al Rapidului, a refuzat oferte de la cluburi de Liga 2, ca sa antreneze la juniorii Rapidului. El a preluat grupa de juniori A, cu care joaca in sezonul acesta in Liga Elitelor. Fostul fundas al nationalei crede ca poate propune in curand un nou Daniel Pancu sau un nou Daniel Niculae, pentru ca grupa sa este formata din jucatori talentati.

Cum e intoarcerea ta la Rapid?

Intoarcerea mea la Rapid imi provoaca un sentiment foarte frumos. M-am intors acasa ca si cum nu as fi plecat niciodata. Cand stiu ca am aceasta emblema a Rapidului pe piept e un sentiment de mandrie, de atasament pentru acest club, fata de aceste culori. Mi-a fost teama, la un moment dat, ca clubul asta se va stinge. Sa intri in faliment si echipa sa dispara... Mi-a fost putina teama, dar ma gandeam ca o echipa cu asa suporteri, cu cei mai frumosi suporteri din intreaga tara, nu poate sa dispara fara urma.

Ai plecat de la Liga 2 ca sa preiei o grupa de juniori. Multi nu te vor intelege...

Eu mi-am inceput meseria de antrenor acum 5-6 ani, m-am calit, am acumulat foarte multe cunostinte, o experienta foarte buna pentru mine. Revenirea la juniori e o noua abordare, e ceva inedit. Eu nici nu am pornit de la juniori, am lucrat doar cu echipe de seniori, dar am avut marele avantaj de a lucra cu multi jucatori tineri, multi dintre ei i-am si promovat in prima liga. Cu jucatorii maturi si cu experienta e mai usor pentru ca te ajuta, iti fac viata mai usoara. Dar satisfactia e mai mare cand cresti un junior, il modelezi ca sportiv. Manji, imi place sa le zic manji, pentru ca imi place sa vad potentialul din ei. Chiar daca vorbim de juniori, m-a atras numele de Rapid. Pentru mine, Rapid inseamna ceva maret. E o munca mai grea la inceput, dar e usor sa stai acasa si sa vorbesti. Suntem mai multi rapidisti aici - eu, Ovidiu Burca, Stefan Gricorie, Nicolae Grigore, Constantin Schumacher, Daniel Pancu, poate se intoarce si Daniel NIculae - speram sa ducem Rapidul unde ii e locul.

Ai jucatori pe care sa ii propui echipei de seniori?

Imi dau seama de un jucator daca poate ajunge fotbalist sau nu. Avem foarte mult potential, avem tinere talente, important e sa fie instruiti, educati, coordonati. Sunt sigur ca am la grupa mea un viitor Pancu, un viitor Niculae sau un viitor Iencsi. Totul depinde de ei, cat de mult muncesc, se sacrifica si cat iubesc acest sport. Lumea s-a schimbat si au aparut fel si fel de ispite. E o generatie total diferita, eu lucrez foarte mult la factorul psihologic, conteaza foarte mult pentru ei. Au potential, dar fara munca, fara pasiune, fara un program bine organizat acasa - sa doarma noaptea, sa se odihneasca 1-2 ore la pranz, alimentatia conteaza foarte mult... Le spun ca dupa ora 21.00 ar trebui ca telefoanele sa fie pe silent si sa nu ii mai intereseze. Sa se relaxeze, inainte de culcare, sa se uite la un film... Avem o tara cu mult potential si sunt foarte multe talente, important e sa ii urmaresti. Avem "zacamant", dar trebuie sa sapam ca sa il descoperim, sa avem ochi si pentru ei.

E greu sa ai o familie cu 20 si ceva de copii?

Nu. Daca iti place ceea ce faci, nu e greu. Trebuie sa ai grija de toti, imi place sa discut cu ei, imi place foarte mult. Ei mai spun niste lucruri chiar trasnite si ma amuza, pentru ca asa gandesc ei la varsta asta. Ma atasez foarte mult de jucatori, devin foarte apropiat si mi-e greu cand plec acasa, abia astept sa ma prezint a doua zi la antrenament ca sa ii vad din nou. Eu vreau un fotbal total, sa vii pregatit 100% la antrenament, sa ai intensitate 100%, sa te duci acasa, sa mananci, sa te odihnesti, sa iti faci lectiile, sa te concentrezi si pe scoala, pentru ca eu tin foarte mult si la scoala.