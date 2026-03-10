Prietenul lui Ofri Arad îl pune la punct pe Gigi Becali: "Nu știu de ce vorbește! Știau de dinainte"

Ofri Arad a semnat în ianuarie un contract valabil până în iunie 2028 cu FCSB. Liber de contract după despărțirea de Kairat Almaty, mijlocașul israelianul a debutat la aproximativ o lună după semnarea contractului, având în vedere că nu era recuperat după o accidentare suferită la clubul din Kazahstan.

Dan Glazer, fostul coleg al lui Ofri Arad: "Nu știu de ce vorbește și despre ce vorbește Gigi Becali"

Arad a jucat în doar trei meciuri - în total puțin peste 100 de minute - iar Gigi Becali s-a arătat în mai multe rânduri nemulțumit de prestațiile israelianului. Patronul de la FCSB a transmis că israelianul nu este genul de mijlocaș de care echipa sa are nevoie și s-a arătat deranjat că noua achiziție nu a putut ajuta echipa din primul moment.

În apărarea lui Ofri Arad sare acum conaționalul Dan Glazer (29 de ani), cel care i-a fost coleg jucătorului de la FCSB atât la Kairat Almaty, cât și la naționala Israelului.

Glazer spune că discută constant cu Ofri Arad și garantează că mijlocașul se va impune la FCSB în cazul în care i se vor oferi șanse. De asemenea, nu înțelege declarațiile recente date de Gigi Becali la adresa prietenului său.

"Nu cred că Ofri Arad a făcut o greșeală mergând la FCSB. S-a dus la un club uriaș. Nu știu dacă îl urmărește cineva din Israel, dar joacă la cel mai mare club din România, care are o mulțime de fani. E presiune mare acolo, dar a semnat un contract de lungă durată.

Imediat ce va avea ocazia să joace, va demonstra că este un fotbalist excelent. Discut constant cu el, o dată la două-trei zile.

Cei de la FCSB știau că Ofri trebuie să se recupereze după accidentare și totul s-a discutat înainte de semnarea contractului. S-a construit chiar și un plan pentru ca recuperarea să decurgă pas cu pas. Nu știu de ce vorbește și despre ce vorbește patronul echipei.

I-am văzut meciurile, a jucat foarte bine. Ofri muncește din greu și este fericit acolo", a spus Dan Glazer, într-un interviu pentru Sport5.