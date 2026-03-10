În cursul zilei de marți, Rădoi va fi numit la FCSB și va conduce primul antrenament. Obiectivul este clar: calificarea în preliminariile Conference League, pentru care trebuie să câștige barajul.

Fostul selecționer vine și cu staff-ul său la FCSB, care include și un antrenor de portari, Robert Tufiși. Astfel, Marius Popa va trece la o grupă de elită din cadrul clubului.

Mirel Rădoi vine cu propriul antrenor de portari: ”Marius Popa va face o grupă de elită”

Anunțul a fost făcut de Mihai Stoica, managerul general al echipei, care spune că Marius Popa va rămâne și în următoarea perioadă la FCSB.

”A venit cu doi antrenori secunzi, Mihai Ianovschi și Ionuț Stancu. A venit cu preparatorul fizic, cu Horațiu Baciu. A venit cu antrenorul de portari Robert Tufiși și cu Denis Rădoi analist video.

Marius Popa va face o grupă de elită a portarilor de la academie. Deja avem un portar născut 2010, de mare perspectivă. Nu are talie, dar e portarul titular al naționalei U16, Rareș Andrei.

Și ne va ajuta și în biroul de scouting. E omul nostru și rămâne cu noi. Doar el poate să spună când vrea să plece”, a spus Mihai Stoica, la Fanatik.ro.

FCSB a fost prima echipă pe care Rădoi a antrenat-o, în 2015, după ce echipa a luat titlul cu Costel Gâlcă. Antrenorul a rezistat atunci timp de șase luni și a strâns 29 de meciuri (13 victorii, șapte remize și nouă înfrângeri).