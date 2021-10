Mircea Sandu s-a mutat de tot din România și aruncă bomba! Mesajul pentru Adrian Mititelu

Mircea Sandu susține în continuare că Universitatea Craiova, deținută în urmă cu zece ani de Adrian Mititelu, a fost dezafiliată perfect legal.

Adrian Mititelu ar fi putut ar putut deține și acum Universitatea Craiova, susține Sandu, dacă se ducea în 2011 la TAS, nu la instanțele civile.

„Domnule, chiar îmi pare rău de anii în care toți am avut de suferit de pe urma acelui proces. Dar ați văzut și voi că am fost achitat și în procesul dezafilierii Universității Craiova, deoarece noi am luat atunci decizia corectă. Departamentul nostru juridic ne-a făcut un raport depre problema lui Adrian Mititelu și a Universității Craiova, iar apoi s-a trecut la vot după ce membrii Comitetului Executiv au primit toată documentația.

Însă, Adrian Mititelu nu a dorit să respecte regulamentul FRF. Universitatea Craiova putea să fie și acum a lui Mititelu dacă el se ducea la TAS în urmă cu 10 ani. Nu se mai ajungea la nicio dezafiliere. Nu am avut cu el nimic personal și nici cu suporterii acestei echipe. Îmi pare rău de situația în care se află acum acest om”, a spus Mircea Sandu, potrivit Pro Sport.