Andrei Ivan (29 de ani), fostul jucător de la Universitatea Craiova, plecat din Bănie la începutul acestui sezon, s-ar fi înțeles deja cu FCSB în privința unui contract începând din sezonul următor, scrie GSP.ro.

Pentru a-l aduce pe fostul internațional de tineret, Gigi Becali îi va plăti un salariu generos, de 25.000 de euro pe lună, astfel că Ivan va deveni unul dintre cei mai bine plătiți jucători de la FCSB. Singurul aspect care mai stă în calea transferului este prima de ”instalare”. În paralel, Ivan ar avea și o propunere din China.

Atacantul a semnat în vară cu Panserraikos, în Grecia, dar a intrat în ultimele luni de contract, astfel că FCSB îl poate transfera din postura de jucător liber de contract. ”Cheia” pentru acest transfer ar fi fost chiar Mirel Rădoi (44 de ani), care s-a implicat personal în afacere.

Rădoi i-a fost antrenor lui Ivan la Universitatea Craiova, iar după ce acesta a plecat în Grecia antrenorul a dezvăluit că mutarea s-a făcut ”fără voia sa”.

În 2024, Gigi Becali a dezvăluit că a fost tot timpul un admirator al lui Andrei Ivan. S-a interesat, în acea perioadă, de suma pe care i-o cere Universitatea Craiova în schimbul său, dar propunerea de 500.000 de euro l-a făcut pe omul cu banii de la FCSB să se reorienteze.

„Să-l ia Șucu pe Ivan. Eu am vrut să îl iau tot timpul, dar am un principiu. Cum adică - tu îl arunci și îl iau eu? Tu l-ai avut, știi de ce l-ai dat, știi despre ce e vorba. Ăia vor să scape de el, dar îl iau eu? Mie mi-a cerut 500 de mii Craiova, dar nu dau atât”, spunea Becali, potrivit sursei citate.

