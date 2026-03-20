Actorul, devenit un simbol al filmelor de acțiune, a fost internat joi la un spital din Hawaii, iar în cursul zilei de vineri familia i-a confirmat decesul.

”Cu inimile grele, familia noastră împărtășește trecerea în neființă a iubitului nostru Chuck Norris, survenită ieri dimineață. Deși am dori să păstrăm circumstanțele private, vă rugăm să știți că a fost înconjurat de familia sa și a fost împăcat”, a început comunicatul oficial al familiei sale, transmis pe rețelele de socializare.

Ce avere lasă în urmă Chuck Norris

Actor, producător, și fost campion de arte marțiane, Chuck Norris lasă în urmă o avere impresionantă, estimată de specialiști la 70 de milioane de dolari, scrie celebritynetworth.com.

Pe lângă banii pe care i-a câștigat din activitatea sa profesională, fostul mare actor avea, alături de familie, mai multe afaceri în Texas, acolo unde era stabilit.

Ca actor, Chuck Norris a fost un simbol al filmelor de acțiune. Nu doar pentru că a apărut alături de legendarul Bruce Lee în filmul din 1972 The Way of the Dragon (cunoscut și ca „Return of the Dragon”), dar a fost și un veritabil campion al artelor marțiale. A deținut multiple centuri negre, inclusiv la judo, Brazilian Jiu-Jitsu (gradul 3), karate (gradul 5), taekwondo (gradul 8), Tang Soo Do (gradul 9) și Chun Kuk Do (gradul 10).

Norris a fost extrem de prolific la sfârșitul anilor ’70 și în anii ’80, jucând în filme precum The Delta Force și seria Missing in Action, dar și în producții ca Good Guys Wear Black (1978), The Octagon (1980), Lone Wolf McQuade (1983), Code of Silence (1985) și Firewalker (1986).

În 2012, Norris a revenit pe marele ecran după o absență de șapte ani, alăturându-se altor vedete de acțiune în The Expendables 2, regizat de Sylvester Stallone.