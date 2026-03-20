Cele două echipe și-au dat întâlnire vineri seară, de la 19:00, în a doua etapă din play-out-ul Superligii României. La capătul celor 90 de minute, campioana României a obținut toate cele trei puncte.

Gigi Becali pune la colț un jucător după FCSB - UTA: ”Nu mi-a plăcut, e cu gândul în altă parte”

După meci, Gigi Becali, patronul lui FCSB, a evidențiat că i-a displăcut maniera în care Daniel Bîrligea a evoluat împotriva arădenilor, în ziua în care Lucescu a anunțat că l-a anunțat la națională.

”Bîrligea nu prea mi-a plăcut astăzi. Știi de ce? Probabil e cu gândul la echipa națională. Nu mă interesează, mă interesează că am câștigat. Acum nu mai am nicio emoție, play-out-ul e bun că nu mai am emoții deloc. E bine pentru sănătate să n-ai emoții”, a spus Becali.

Cât despre meci, finanțatorul roș-albaștrilor a sugerat că nu vrea emoții la jocurile din play-out.

”Când e mingea la mine și cât am posesia, nu vreau să am emoții. Să ai emoții pentru o lovitură liberă? Mare lucru, era un egal. Era 70-30 la posesie la pauză.

Când e mingea la mine... pe mine mă interesează jocul. Vreau la fiecare meci câte un șut pe poartă și un gol, atât vreau”, a punctat Becali.