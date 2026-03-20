Meriton Korenica (29 de ani) a fost cel care a adus victoria ardelenilor cu golul marcat în a doua repriză, astfel că CFR Cluj a ajuns la 30 de puncte și este la trei puncte distanță de liderul Universitatea Craiova.

De partea cealaltă, Rapid rămâne cu 31 de puncte, pe locul doi, dar poate fi depășită de U Cluj dacă ”studenții” vor obține un rezultat pozitiv în meciul cu FC Argeș.

Costel Gâlcă, antrenorul echipei giuleștene, a tras primele concluzii după eșecul echipei sale: a identificat cauza eșecului și a dezvăluit ce trebuie să facă elevii săi înainte de următorul meci din campionat, cu U Cluj.

Costel Gâlcă: ”N-am fost inspirați”

„Era important pentru noi să câștigăm. Mă așteptam să vină mai sus CFR-ul, dar nu, ne-au așteptat. Ei au reușit să finalizeze multe acțiuni, noi nu. De aici, am fost cu spații mult mai mari între linii. Cred că n-am arătat, din punct de vedere al inteligenței, să jucăm mai repede și mai simplu.

N-am fost inspirați, e important să fii inspirat în fotbal. Cu o execuție, o acțiune, dacă o duci până la capăt poate să însemne mult. Mi-aș fi dorit să câștigăm, dar nu e nimic terminat. Trebuie să arătăm mult mai bine, să gestionăm mai bine situațiile de joc.

Stadionul nostru e ca un vulcan, suporterii noștri ne susțin foarte mult pe tot parcursul meciului. E important pentru noi acest impuls, dar e mult mai importantă exprimarea noastră în teren”, a spus Gâlcă, la flash-interviu.