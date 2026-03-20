OFICIAL Atacant nou pentru Dinamo! A semnat astăzi după ce a jucat la Steaua și în Superligă: ”Puternic, marcator, psihic de fier”

Continuă campania de achiziții în Ștefan cel Mare.

UPDATE Iustin Răducan, prezentat oficial de CS Dinamo

După ce în pauza de iarnă a adus nu mai puțin de trei atacanți (Jean-Calvin Mbanga, Adrian Sârbu, Stanley Anaebonam), CS Dinamo a oficializat astăzi transferul lui Iustin Răducan, și el vârf împins, transfer înregistrat la FRF.

Liber de contract după ce ultima dată a jucat la Petrolul Ploiești în Superligă, fiul lui Narcis Răducan face acum pasul în Liga 2, unde echipa de fotbal a clubului sportiv din Ștefan cel Mare are drept obiectiv evitarea retrogradării.

Răducan junior a debutat în fotbalul de seniori în Ghencea, la Steaua, pentru care a jucat tot în divizia secundă între 2022 și 2023.

La cei 20 de ani ai săi, Iustin se poate lăuda cu mai multe selecții și goluri la naționalele de juniori ale României.

Narcis Răducan despre Iustin Răducan pentru Sport.ro: ”Foarte ambițios, puternic, speculativ, marcator, psihic de fier”

Într-un interviu pentru Sport.ro, Narcis Răducan și-a descris fiul fotbalist.

”E foarte ambițios, puternic, speculativ, marcator, psihic foarte tare, așa cum trebuie să fie un atacant. Întrunește multe calități la care eu eram deficitar. 

Dar cei mai mari atacanți din lume au 30 de ani. Asta înseamnă ca e o poziție specială, unde trebuie să muncești non-stop ani la rând. Dacă vrea să ajungă acolo unde visează, adică în Top 5 campionate, terenul de antrenament și mingea vor fi cei mai buni prieteni ai lui în următorii 15-20 de ani”, explica Răducan senior pentru Sport.ro într-un interviu din 2022.

Programul lui CS Dinamo din play-out

”CS Dinamo începe grupa de play-out în Liga 2 cu o deplasare la Buzău.

Echipa pregătită de Boris Keca, Florin Matache și Andrei Neagu va juca împotriva Metalului Buzău într-un meci programat sâmbătă, 21 martie, la ora 11:00, pe stadionul "Gloria". 

Campionatul în Liga 2 se va întrerupe după această etapă pentru meciul naționalei României contra Turciei. CS Dinamo va avea în pauza competițională un joc de pregătire cu FC Dinamo, săptămâna viitoare, la Săftica. 

7 etape se vor disputa în play-out. Dinamoviștii vor juca patru meciuri în deplasare și trei pe teren propriu, la Buftea, după următorul program:

➡️ Etapa 1 🗓️ 21 martie

Metalul Buzău vs CS Dinamo

➡️ Etapa 2 🗓️ 4 aprilie

CS Dinamo vs FC Politehnica Iasi

➡️ Etapa 3 🗓️ 10 aprilie

Gloria Bistrița vs CS Dinamo

➡️ Etapa 4 🗓️ 18 aprilie

CS Dinamo vs CSM Slatina 

➡️ Etapa 5 🗓️ 25 aprilie

CSM Ceahlăul Piatra Neamț vs CS Dinamo

➡️ Etapa 6 🗓️ 2 mai

FC Muscelul Câmpulung vs CS Dinamo

➡️ Etapa 7 🗓️ 9 mai

CS Dinamo vs ASA Târgu Mureș”, a postat pagina CS Dinamo Fotbal.

