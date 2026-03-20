După 3-2 cu Dinamo în prima etapă a play-off-ului, giuleștenii au pierdut cu CFR Cluj în a doua rundă și rămân la două lungimi în spatele liderului Universitatea Craiova.

Dacă ar fi câștigat, Rapid ar fi urcat pe primul loc în clasament cu 34 de puncte, luând fața oltenilor cu un punct.

Pe ce a dat vina Claudiu Petrila după 0-1 cu CFR Cluj: ”Era greu să faci asta, dar nu încerc să caut scuze”

La capătul celor 90 de minute din Gruia, Claudiu Petrila a dat vina pentru eșec pe starea gazonului, dar a explicat că nu caută scuze.

Fotbalistul se află și printre convocații pentru barajul cu Turcia de joi și a evidențiat că are așteptări mari pentru echipa națională.

”Un meci foarte greu, un teren și mai greu. Era greu să legi jocul, să pasezi. Dar nu încerc să caut scuze. Au marcat primii și au reușit să țină de acest scor.

Era clar că vor fi și momente de genul ăsta, nu poți să câștigi toate meciurile. Toate sunt meciuri echilibrate și toate pot câștiga.

(n.r. despre meciul cu Turcia) Așteptările mele sunt destul de mari, cred că avem șansa noastră, trebuie să ținem de ea. Să ne luptăm și să mergem acolo cu dorință”, a spus Claudiu Petrila după meci