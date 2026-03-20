România joacă joi, 26 martie, semifinala play-off-ului pentru turneul final din SUA, Mexic și Canada împotriva Turciei, la Istanbul. Pentru această acțiune, selecționerul a apelat la 12 stranieri și 14 jucători din campionatul intern. Printre cei aleși se regăsesc și trei reprezentanți ai campioanei: Daniel Bîrligea, David Miculescu și Florin Tănase.

În cazul unui succes pe Beşiktaş Park, tricolorii vor disputa meciul decisiv pentru calificare în deplasare, pe 31 martie, împotriva învingătoarei dintre Slovacia și Kosovo.

Gigi Becali pune sportul pe plan secund

Deși echipa sa trimite trei jucători la prima reprezentativă, omul de afaceri a transmis că nu mai este preocupat în momentul de față de fotbal și că atenția lui se îndreaptă acum către viața personală.

„Nu ştiu eu, habar nu am! Ce a convocat, ce nu ştiu ce... nu mă interesează! Aşa mă aşteptam, dar nu mă mai interesează fotbalul deloc la ora asta, îmi văd de treaba mea.

Am post, am familie, am nepoţi, la revedere şi cu fotbalul! Fotbalul a fost şi el în tinereţe, gata eu acum. Să facă alţii care sunt tineri, dacă pot. Dacă nu... să se ţină după mine, după leul bătrân”, a spus Gigi Becali, potrivit iAMSport.