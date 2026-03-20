În urma acestui rezultat, CFR Cluj a urcat pe locul patru în play-off și este la doar trei puncte în spatele liderului Universitatea Craiova.

CFR Cluj, probleme cu licețierea din cauza datoriilor! Iuliu Mureșan: ”Plătim ce vine mai întâi!”

Din cauza unei datorii către Louis Munteanu de 250.000 de euro, CFR Cluj ar putea avea probleme cu licențiarea. Iuliu Mureșan a declarat că, deși ardelenii se confruntă cu probleme financiare, are încredere că toate datoriile vor fi plătite la timp.

”Situația din club este sub control. Avem probleme, nu vreau să intru amănunte, dar este sub control. Reușim să gestionăm, reușim să plătim la timp. Reușim să rezolvăm problemele.

Dacă plătim sumele, nu sunt probleme. Nu știu, probabil că avem și la Louis Munteanu. Nu contează, eu am mare încredere că reușim să plătim. Întotdeauna rezolvăm prima urgență care vine. Dacă aveam 20 de milioane într-un cont, aș plăti să scăpăm de toate, dar, cum nu avem, plătim ce vine prima dată, ca să nu avem probleme”, a spus Iuliu Mureșan la Digi Sport.

Iuliu Mureșan: ”Dacă nu pierdem la Craiova, devenim candidați, până atunci nu!”

În ceea ce privește situația sportivă a echipei, președintele clubului din Gruia s-a declarat încântat și a avut cuvinte de laudă la adresa lui Daniel Pancu pentru felul în care a schimbat fața echipei.

Totuși, Mureșan spune că CFR nu poate fi considerată o candidată la titlu decât dacă nu va pierde în fața Universității Craiova după pauza competițională.

”Am foarte mare încredere în jucători, în Pancu. Vestiarul e foarte unit, asta e principala calitate. Când am venit eu erau numai bisericuțe. Pancu a reușit prin personalitatea lui. A schimbat totul la echipă de la primul antrenament. Antrenamentele au devenit intense, cu plăcere, cu zâmbete.

Am eliminat niște elemente care stricau vestiarul, care nici nu jucau. Acum e liniște, am devenit ce trebuie. Nu au fost discuții după înfrângerea cu U Cluj. Se mai întâmplă la fotbal, nu poți să te superi pentru așa ceva. Dacă nu pierdem la Craiova, devenim candidați, până atunci nu”, a mai spus Mureșan.