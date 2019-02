Mircea Rednic a mai "scapat" de un jucator: unul dintre cei mai buni tineri fotbalisti, imprumutat la echipa unui fost dinamovist

Mircea Rednic a mai renuntat la un jucator.



Marco Ehmann, in varsta de 18 ani, unul dintre cei mai buni jucatori din curtea lui Dinamo a fost imprumutat in liga a doua.

Tanarul fundas a fost trimis la Farul, echipa condusa de Ciprian Marica. Potrivit gsp.ro, mutarea a fost influentata de faptul ca Marius Niculae, impresarul jucatorului, este unul dintre cei mai buni prieteni ai lui Marica si a insistat pentru acest imprumut.

Farul se afla intr-o situatie critica in acest sezon. Este pe locul 17 in liga a doua, loc retrogradabil, la doua puncte in spatele lui Aerostar Bacau, prima echipa aflata deasupra liniei.