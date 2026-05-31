VIDEO Răducioiu vede o nouă forță în Superliga: "S-ar putea să fie potrivit pentru câștigarea titlului"

Fostul mare internațional Florin Răducioiu (56 de ani) a comentat schimbările din ultimele zile de la Rapid.

După un nou sezon dezamăgitor, încheiat cu o clasare pe locul 5, Rapid a decis să schimbe. Daniel Pancu a fost numit în funcția de antrenor, după plecarea lui Costel Gâlcă, iar Marius Bilașco va ocupa rolul de director sportiv.

Florin Răducioiu: "Pancu la Rapid poate fi potrivit pentru câștigarea titlului"

Florin Răducioiu crede că Daniel Pancu ar avea capacitatea să conducă Rapid spre un titlu mult așteptat, ținând cont de legătura specială dintre cele două părți, dar și de rezultatele excelente pe care antrenorul le-a avut la CFR Cluj.

"Pancu a demonstrat că e un antrenor foarte bun. A ajuns la CFR și a realizat lucruri extraordinare. Mă bucur foarte mult pentru el. Eu cred că el cunoaște foarte bine acel club, tot ce se întâmplă acolo. Cu siguranță vor schimba câțiva jucători. 

E un antrenor capabil să facă lucruri frumoase. Evident, depinde de rezultate, dar eu sunt convins că el e capabil să facă lucruri frumoase. Rapid așteaptă de mult timp câștigarea unui titlu. S-ar putea ca el să fie antrenorul potrivit pentru câștigarea titlului", a spus Florin Răducioiu.

Răducioiu vrea să vadă întăriri la Dinamo

Răducioiu a vorbit și despre echipa sa de suflet, Dinamo, care a ratat calificarea în Conference League după barajul contra lui FCSB (1-2 d.p.). Fostul atacant este de părere că lotul lui Zeljko Kopic trebuie întărit în această vară.

"Dramatic pentru Dinamo a fost acum 4 ani (n.r - când a retrogradat). Acum, Dinamo e stabilă din multe puncte de vedere. Trebuie răbdare, iar la anul sunt convins că vor face ceva mai mult. Ei trebuie să învețe din greșeli și să nu le mai repete. Trebuie să se întărească mai mult pentru că nivelul a crescut", a mai spus Răducioiu.

