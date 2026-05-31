După un nou sezon dezamăgitor, încheiat cu o clasare pe locul 5, Rapid a decis să schimbe. Daniel Pancu a fost numit în funcția de antrenor, după plecarea lui Costel Gâlcă, iar Marius Bilașco va ocupa rolul de director sportiv.

Florin Răducioiu: "Pancu la Rapid poate fi potrivit pentru câștigarea titlului"

Florin Răducioiu crede că Daniel Pancu ar avea capacitatea să conducă Rapid spre un titlu mult așteptat, ținând cont de legătura specială dintre cele două părți, dar și de rezultatele excelente pe care antrenorul le-a avut la CFR Cluj.

"Pancu a demonstrat că e un antrenor foarte bun. A ajuns la CFR și a realizat lucruri extraordinare. Mă bucur foarte mult pentru el. Eu cred că el cunoaște foarte bine acel club, tot ce se întâmplă acolo. Cu siguranță vor schimba câțiva jucători.

E un antrenor capabil să facă lucruri frumoase. Evident, depinde de rezultate, dar eu sunt convins că el e capabil să facă lucruri frumoase. Rapid așteaptă de mult timp câștigarea unui titlu. S-ar putea ca el să fie antrenorul potrivit pentru câștigarea titlului", a spus Florin Răducioiu.