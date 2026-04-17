Oțelul a trecut de UTA cu 1-0, la capătul unei partide în care oaspeții au făcut o veritabilă „sinucidere fotbalistică“. Pentru că au încheiat meciul în 9 oameni!

Dacă la prima eliminare, cea dictată împotriva lui Pospelov, în minutul 16, decizia centralului Cristian Moldoveanu a fost bizară, după cum Sport.ro a explicat aici, în schimb, la a doua eliminare, cartonașul roșu a fost pe deplin meritat!

Având în vedere că, în ultimele secvențe ale jocului, arădenii s-au tot aruncat în atac, în căutarea golului egalizator, au fost mai multe faze în care Oțelul a scăpat pe contraatac. La una dintre ele, în minutul 90+3, Alomerovic a avut o intrare criminală, la Debeljuh, după cum se poate vedea mai jos.