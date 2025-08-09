Dinamo s-a calificat în finala turneului iberic după ce a învins formaţia Cisne Balonmano, cu 29-19.

Campioana ”eternă” din Liga Zimbrilor, Dinamo Bucureşti, a câştigat vineri seară, turneul spaniol InterPontes, după ce a învins în finala de la Pontevedra, scor 31-29 (14-14), pe Sporting CP, prima sa adversară din grupa A a Ligii Campionilor, în 10 septembrie. Câştigătoarea s-a decis în urma aruncărilor de la 7 metri.

Despre finala cu Sporting CP, de vineri, Dinamo a titrat: ”Un meci cu iz european. Cele două echipe se vor întâlni la Bucureşti, în 10 septembrie, chiar în prima etapă a EHF Champions League”.

Dinamo Bucureşti a ajuns la Pontevedra din Portugalia, unde s-a pregătit în acelaşi sistem, iar în meciurile test de acolo a obţinut o victorie – 35-17 cu ABC Braga şi o remiză – 28-28 cu FC Porto.

Primele meciuri oficiale pentru Dinamo Bucureşti vor avea loc la Supercupa României, în 21-22 august, prima adversară fiind Potaissa Turda, în semifinale.

În Liga Campionilor, Dinamo va juca în grupa A, cu Aalborg Håndbold (Danemarca), Füchse Berlin (Germania), One Veszprém HC (Ungaria), Industria Kielce (Polonia), HBC Nantes (Franţa), Sporting Clube de Portugal (Portugalia) şi Kolstad Håndball (Norvegia).

