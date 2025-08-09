VIDEO Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un accident la Super Rally Timişoara cu mașina tatălui său

Fiul lui Mihai Leu, implicat &icirc;ntr-un accident la Super Rally Timişoara cu mașina tatălui său Stiri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Marco Leu, fiul regretatului Mihai Leu, a fost implicat într-un accident cu maşina tatălui său, un Audi R8 GT3, la Super Rally Timişoara care se desfăşoară sâmbătă în centrul oraşului Timişoara. Copilotul a fost rănit.

TAGS:
Mihai LeuMarco LeuSuper Rally Timişoara
Din articol

Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un accident la Super Rally Timişoara

Din primele informaţii, Marco Leu, care se afla la volanul maşinii de concurs în momentul accidentului, nu a fost rănit însă autoturismul său a suferit avarii destul de grave. De asemenea, copilotul a fost rănit, transmite News.ro.

Creat de legendarul Mihai Leu, Super Rally este un eveniment unic în peisajul automobilismului românesc, iar ediţia din acest an, Trofeul Profi Timişoara, îi este dedicată fondatorului său.

Competiţia aduce împreună 26 de piloţi de top din întreaga ţară, care concurează pe un traseu urban spectaculos, cu start din Piaţa Iancu Huniade şi parcul service amplasat în parcarea Modex din centrul Timişoarei.

Sâmbătă, 9 august, ziua a început cu antrenamente şi recunoaşteri, iar de la ora 14:00, sunt programate manşele oficiale de concurs, care vor stabili câştigătorii. Festivitatea de premiere va avea loc la ora 16:00, în Parcul Service.

Evenimentul urma să fie deschis de Marco Leu, fiul regretatului Mihai Leu, care ar fi trebuit să piloteze spectaculosul Audi R8 GT3 cu care tatăl său a concurat în ultimii doi ani.

Pe lista de start se află piloţi din toate ramurile motorsportului: raliu, viteză în coastă, drift şi circuit. Printre cei mai titraţi se numără Vali Porcişteanu, campion naţional absolut de raliuri, alături dealte nume consacrate şi tineri talentaţi.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Unde se află cele șase plaje „Blue Flag” din România, cu nisip fin, apă curată și servicii mai bune
Unde se află cele șase plaje &bdquo;Blue Flag&rdquo; din Rom&acirc;nia, cu nisip fin, apă curată și servicii mai bune
ULTIMELE STIRI
Etapa a doua din Liga 2 se joacă ACUM, Cocoș vs Cocoș! Sepsi OSK și CS Dinamo caută prima victorie, Dumbrăvița la păm&acirc;nt
Etapa a doua din Liga 2 se joacă ACUM, Cocoș vs Cocoș! Sepsi OSK și CS Dinamo caută prima victorie, Dumbrăvița la pământ
C&acirc;nd &icirc;ncepe noua ediție NBA și care este primul meci al sezonului. LeBron James, la datorie!
Când începe noua ediție NBA și care este primul meci al sezonului. LeBron James, la datorie!
Jackpot pentru Alex Băluță! Gigi Becali dezvăluie suma colosală oferită la despărțire + noua destinație a craioveanului
Jackpot pentru Alex Băluță! Gigi Becali dezvăluie suma colosală oferită la despărțire + noua destinație a craioveanului
Jucătorii de la FCSB, deturnați! Ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu Alex Băluță, Ovidiu Perianu și Andrei Gheorghiță
Jucătorii de la FCSB, deturnați! Ce se întâmplă cu Alex Băluță, Ovidiu Perianu și Andrei Gheorghiță
A murit singurul om care a fost și directorul FBI, și directorul CIA! William H. Webster avea 101 ani
A murit singurul om care a fost și directorul FBI, și directorul CIA! William H. Webster avea 101 ani
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Meci interzis cardiacilor pentru Chivu! Rămasă &icirc;n 10 oameni și condusă cu 1-0 &icirc;n minutul 60, Inter a marcat gol după gol

Meci interzis cardiacilor pentru Chivu! Rămasă în 10 oameni și condusă cu 1-0 în minutul 60, Inter a marcat gol după gol

Alexandru Băluță și-a reziliat contractul cu FCSB: &Icirc;n seara asta a semnat

Alexandru Băluță și-a reziliat contractul cu FCSB: "În seara asta a semnat"

Vestea dură pentru FCSB, confirmată de UEFA la o zi după meciul cu Drita

Vestea dură pentru FCSB, confirmată de UEFA la o zi după meciul cu Drita

Au venit de 3 ori la București pentru el! Giovanni Becali dezvăluie clubul care a pus 10 milioane pe masă pentru starul FCSB

"Au venit de 3 ori la București pentru el!" Giovanni Becali dezvăluie clubul care a pus 10 milioane pe masă pentru starul FCSB

Gigi Becali l-a văzut pe Juri Cisotti &icirc;n FCSB - Drita 3-2 și a tras o concluzie

Gigi Becali l-a văzut pe Juri Cisotti în FCSB - Drita 3-2 și a tras o concluzie

Becali a cerut, LPF și FRF s-au conformat! Federația anunță schimbarea regulamentului

Becali a cerut, LPF și FRF s-au conformat! Federația anunță schimbarea regulamentului

CITESTE SI
Unde se află cele șase plaje &bdquo;Blue Flag&rdquo; din Rom&acirc;nia, cu nisip fin, apă curată și servicii mai bune

stirileprotv Unde se află cele șase plaje „Blue Flag” din România, cu nisip fin, apă curată și servicii mai bune

La Undressed, un profesor de yoga &icirc;i arată c&acirc;teva mișcări &icirc;n pat unei concurente la Miss Universe

voyo La Undressed, un profesor de yoga îi arată câteva mișcări în pat unei concurente la Miss Universe

Fiul lui Mihai Leu a fost implicat &icirc;ntr-un accident grav &icirc;ntr-un raliu. Mașina lui a rupt un parapet de beton. VIDEO

stirileprotv Fiul lui Mihai Leu a fost implicat într-un accident grav într-un raliu. Mașina lui a rupt un parapet de beton. VIDEO

Ce a făcut Ion Iliescu c&acirc;nd era anchetat &icirc;n Dosarul Revoluției și cel al Mineriadei. &bdquo;&Icirc;nseamnă că ai ceva de ascuns&rdquo;

stirileprotv Ce a făcut Ion Iliescu când era anchetat în Dosarul Revoluției și cel al Mineriadei. „Înseamnă că ai ceva de ascuns”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Dolida vs Hernandez


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Dolida vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lewis vs. Teixeira


00:00
UFC
UFC 317: Topuria vs Oliveira


00:00
UFC
UFC Fight Night: Hill vs Rountree Jr.


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!