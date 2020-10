Declaratia halucinanta dupa accidentarea lui Koljic: "Am auzit zgomotul, speram sa nu fie oasele lui!"

Marius Constantin sufera dupa accidentarea oribila a colegului Koljic.

Bosniacul are fractura de peroneu si maleola dupa intrarea lui Mihalache din minutul 33 al meciului cu Poli Iasi.

Marius Constantin spune ca jucatorii si-au dat seama cat de grava e accidentarea de cand au auzit zgomotul produs de contactul dintre genunchiul lui Mihalache si glezna lui Koljic.

"Am auzit zgomotul, speram sa nu fie oasele jucatorului nostru. Pacat, mare pacat. Avea oferte, era interes mare pentru el. E un jucator esential pentru noi, vom incerca sa suplinim lipsa lui. Habar n-am, nus stiu daca vine cineva in loc. Sa vedem, sper sa luam cele mai bune decizii. Nu sunt in masura sa spun eu ce avem nevoie la echipa. Si eu am avut ruptura de ligamente facuta tot pe teren. E foarte greu psihic sa-ti revii, mai ales psihic. Avea multe oferte, era chemat la nationala, psihic nu e deloc bine pentru el", a spus Constantin la Digisport.