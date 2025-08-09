Oklahoma City Thunder, campioana en titre a NBA, şi liderul său Shai-Gilgeous Alexander, MVP-ul sezonului trecut, vor primi vizita echipei Houston Rockets, pe 21 octombrie, în ziua inaugurală a noii ediţii a campionatului profesionist nord-american de baschet, informează mass-media americană, citată de EFE.

Rockets se anunţă una dintre principalele rivale ale lui Thunder în Conferinţa de Vest, după ce şi-a asigurat serviciile experimentatului Kevin Durant.

Tot pe 21 octombrie, cu ocazia "Opening Night", Los Angeles Lakers, echipa marilor vedete LeBron James şi Luka Doncic, va juca pe propriul parchet cu rivala sa californiană Golden State Warriors, formaţia starului Stephen Curry.

