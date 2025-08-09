Oklahoma City Thunder, campioana en titre a NBA, şi liderul său Shai-Gilgeous Alexander, MVP-ul sezonului trecut, vor primi vizita echipei Houston Rockets, pe 21 octombrie, în ziua inaugurală a noii ediţii a campionatului profesionist nord-american de baschet, informează mass-media americană, citată de EFE.
Rockets se anunţă una dintre principalele rivale ale lui Thunder în Conferinţa de Vest, după ce şi-a asigurat serviciile experimentatului Kevin Durant.
Tot pe 21 octombrie, cu ocazia "Opening Night", Los Angeles Lakers, echipa marilor vedete LeBron James şi Luka Doncic, va juca pe propriul parchet cu rivala sa californiană Golden State Warriors, formaţia starului Stephen Curry.
Va fi show în NBA și în ziua de Crăciun
Pe 25 decembrie, în ziua de Crăciun, o dată specială la care NBA programează de obicei unele dintre cele mai atractive dueluri ale sezonului, se vor disputa meciurile New York Knicks - Cleveland Cavaliers, Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs, Los Angeles Lakers - Houston Rockets, Golden State Warriors - Dallas Mavericks şi Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves, informează Agerpres.
Boston Celtics, campioana NBA în 2024 şi cea mai laureată franciză din NBA, nu va juca nici în seara inaugurală şi nici în ziua de Crăciun, în aceeaşi situaţie aflându-se şi Indiana Pacers, vicecampioana din acest an, ambele formaţii fiind afectate de accidentările de lungă durată ale vedetelor lor Jayson Tatum, respectiv Tyrese Haliburton.