Spectacolul baschetbalistic este gata de un nou start.

Oklahoma City Thunder, campioana en titre a NBA, şi liderul său Shai-Gilgeous Alexander, MVP-ul sezonului trecut, vor primi vizita echipei Houston Rockets, pe 21 octombrie, în ziua inaugurală a noii ediţii a campionatului profesionist nord-american de baschet, informează mass-media americană, citată de EFE.

Rockets se anunţă una dintre principalele rivale ale lui Thunder în Conferinţa de Vest, după ce şi-a asigurat serviciile experimentatului Kevin Durant.

Tot pe 21 octombrie, cu ocazia "Opening Night", Los Angeles Lakers, echipa marilor vedete LeBron James şi Luka Doncic, va juca pe propriul parchet cu rivala sa californiană Golden State Warriors, formaţia starului Stephen Curry.

Va fi show în NBA și în ziua de Crăciun

Pe 25 decembrie, în ziua de Crăciun, o dată specială la care NBA programează de obicei unele dintre cele mai atractive dueluri ale sezonului, se vor disputa meciurile New York Knicks - Cleveland Cavaliers, Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs, Los Angeles Lakers - Houston Rockets, Golden State Warriors - Dallas Mavericks şi Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves, informează Agerpres.

Boston Celtics, campioana NBA în 2024 şi cea mai laureată franciză din NBA, nu va juca nici în seara inaugurală şi nici în ziua de Crăciun, în aceeaşi situaţie aflându-se şi Indiana Pacers, vicecampioana din acest an, ambele formaţii fiind afectate de accidentările de lungă durată ale vedetelor lor Jayson Tatum, respectiv Tyrese Haliburton.

Etapa a doua din Liga 2 se joacă ACUM, Cocoș vs Cocoș! Sepsi OSK și CS Dinamo caută prima victorie, Dumbrăvița la pământ
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un accident la Super Rally Timişoara cu mașina tatălui său
Etapa a doua din Liga 2 se joacă ACUM, Cocoș vs Cocoș! Sepsi OSK și CS Dinamo caută prima victorie, Dumbrăvița la pământ
Jackpot pentru Alex Băluță! Gigi Becali dezvăluie suma colosală oferită la despărțire + noua destinație a craioveanului
Jucătorii de la FCSB, deturnați! Ce se întâmplă cu Alex Băluță, Ovidiu Perianu și Andrei Gheorghiță
A murit singurul om care a fost și directorul FBI, și directorul CIA! William H. Webster avea 101 ani
Meci interzis cardiacilor pentru Chivu! Rămasă în 10 oameni și condusă cu 1-0 în minutul 60, Inter a marcat gol după gol

Alexandru Băluță și-a reziliat contractul cu FCSB: "În seara asta a semnat"

Vestea dură pentru FCSB, confirmată de UEFA la o zi după meciul cu Drita

"Au venit de 3 ori la București pentru el!" Giovanni Becali dezvăluie clubul care a pus 10 milioane pe masă pentru starul FCSB

Gigi Becali l-a văzut pe Juri Cisotti în FCSB - Drita 3-2 și a tras o concluzie

Becali a cerut, LPF și FRF s-au conformat! Federația anunță schimbarea regulamentului

