"Va spun sincer ca am fost uimit cand arbitrul mi-a aratat cartonasul galben!" O noua reactie a lui Ovidiu Mihalache dupa ce l-a rupt pe Koljic!

Ovidiu Mihalache (35 de ani) a fost eliminat in partida Universitatea Craiova 1-0 Poli Iasi dupa ce a vazut al doilea cartonas galben pentru un fault la Elvir Koljic.

Mihalache a avut un tackling dur asupra lui Kojic, care s-a incheiat cu o fractura de peroneu a atacantului bosniac. Acesta si-a cerut scuze la finalul paridei si a spus ca nu a avut nicio intentie sa il loveasca pe Koljic.

Fundasul lui Poli Iasi a fost criticat de oficialii Universitatii Craiova pentru intrarea dura, dar si de suporterii echipei din Banie. Mihai Bobonete, mare fan al Craiovei si vedeta in serialul Las Fierbinti de pe PRO TV, a fost una dintre persoanele care l-a criticat aspru pe Mihalache.

Cu toate acestea, fundasul este convins ca nu l-a atins pe Elvir Koljic si a oferit o noua reactie prin intermediul paginii de Facebook a lui Poli Iasi.

"Dumnezeu mi-e martor ca n-am avut nici cea mai mica intentie sa-l lovesc pe Elvir Koljic si sa-i provoc o asemenea accidenatare!

In acel moment, va spun sincer ca am fost uimit cand arbitrul mi-a aratat cartonasul galben pentru ca, in timpul duelului cu Elvir Koljic, eu n-am simtit sa-l fi atins. Dupa ce Ovidiu Hategan mi-a aratat cartonasul rosu, am constientizat ca accidentarea e grava! Ghinion pentru Elvir, dar si pentru mine.

E un sentiment dureros sa stii ca ai provocat o asemenea accidentare cuiva. Nu doresc nimanui sa treaca prin asa ceva! Pentru Elvir Koljic urmeaza o perioada foarte, foarte grea, cu recuperare, sa stea atata timp in afara terenului... Si pentru mine e greu pentru ca trebuie sa suport toate criticile care mi se aduc! La o asemenea accidentare cred ca meritam un milion de cartonase rosii, dar daca va uitati pe reluari va dati seama ca n-am avut nici cea mai mica intentie sa-l lovesc si sa-i provoc o asemenea accidentare.

Imi pare nespus de rau! Le cer scuze lui Elvir, familiei lui si tuturor celor implicati in viata echipei Universitatea Craiova!

Multa sanatate, Elvir!", a fost mesajul lui Ovidiu Mihalache.