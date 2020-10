"Sunt exact ce ne trebuie! Vom fi o forta in campionat!" Craiova, pregatita de RAZBOI dupa cele 4 transferuri din ultima zi de mercato! Cand este asteptata revenirea lui Koljic

Universitatea Craiova a facut cateva mutari importante in ultima zi a perioadei de mercato.

Presedintele oltenilor, Sorin Cartu, s-a declarat multumit de mutari si a spus ca este convins ca echipa va arata si mai bine dupa reluarea Ligii 1.

"Mi se par transferuri bune. Cred ca vom avea o altfel de eficienta. Sunt exact ce ne trebuie. Ne pare rau ca nu-l vom avea in perioada urmatoare si pe Koljic. Daca ar fi fost si el, era super. Dar suntem si vom fi o forta in campionat!

L-am vazut putin si pe el (n.r. pe Ivan Mamut). A fost analizat. E un fotbalist de picior stang, 1.91 metri inaltime, 84-85 de kilograme. Protejeaza bine mingea si cred ca se potriveste unui joc pozitional. Ma gandesc ca va usura sarcina mijlocasilor nostri si vom fi mai buni la finalizare, se va vedea o schimbare.

Asteptam recuperarea lui Koljic. E foarte important ce se intampla dupa aceasta operatie, modul in care se recupereaza. Speram sa-l avem la inceputul returului. Pana atunci, greu de crezut, avand in vedere operația pe care a avut-o", a declarat Cartu, potrivit GSP.

In ultima zi a perioadei de mercato, craiovenii i-au transferat pe Reagy Oforu, George Cimpanu, Mihai Capatina si Ivan Mamut, respectiv o extrema, doi mijlocasi si un atacant.

Dupa primele 6 etape ale noului sezon, Craiova este lider detasat in clasament, cu 18 puncte, obtinand 6 victorii din tot atatea posibile. In urmatoarea etapa din campionat, echipa lui Cristiano Bergodi va juca in deplasare, pe terenul celor de la Dinamo.