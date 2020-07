Mihai Teja, neinvins in playout de la restartul campionatului! Ce spune despre interesul FCSB-ului

Voluntari a remizat cu Viitorul pe teren propriu si ramane neinvinsa in playout de la restartul competitiei.

Ilfovenii lui Mihai Teja au facut fata Viitorului lui Gica Hagi si au reusit sa ramana neinvinsi in ultimele 5 meciuri din playout.

Antrenorul lui Voluntari s-a declarat multumit de rezultatul echipei sale si a anuntat ca este pregatit de meciurile urmatoare pentru a-si asigura prezenta in Liga 1 in sezonul urmator.

De asemenea, Teja a raspuns si zvonurilor conform carora FCSB ar fi interesata de el.

"Viitorul e o echipa foarte buna, puternica, a doua repriza au controlat-o in totalitate. Ma bucur pentru baieti, si-au dat viata pe teren, am luat un punct, nu am pierdut contra celei mai bune echipe din playout.

Tactic am stat bine, chiar daca am fost presati in a doua repriza, e un punct bun pentru noi.

Nu se preda nicio echipa, e clar ca sunt meciuri grele, decisive, pe muchie de cutit. Vrem sa ne indeplinim cat mai repede obiectivul.

Am lucrat cu Gica, un om deosebit si caracter, un om foarte bun, se vede pe teren echipa cum joaca si il felicit pentru tot ce face in fotbalul romanesc.

Sper ca 95% din lot sa ramana aici.

Nu cred ca sunt pe lista lui FCSB, sunt speculatii", a declarat Mihai Teja la finalul meciului.