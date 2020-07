Reactia lui Teja dupa inca un SUCCES in playout! Victorii pe linie pentru Voluntari! urmeaza DUELUL cu Viitorul: "Sunt cea mai buna echipa din playout!"

Mihai Teja are parte de un parcurs perfect pe banca Voluntariului.

Voluntari joaca aproape perfect in playout de la reluarea Ligii 1. Echipa antrenata de Mihai Teja s-a impus pe teren propriu in fata Chindiei, scor 2-0. Golurile au fost marcate de Gheorghe si Simonovski, iar echipa a urcat pe locul secund in playout, cu 27 de puncte.

Un golaveraj de 9 la 1 are Voluntari in ultimele 5 partide, iar pentru Teja urmeaza duelul cu Viitorul lui Hagi:

"Ma bucur ca au incredere in ei. Victoriile aduc victorii, sunt importante punctele. Erau vitale punctele pentru noi si mai avem destule meciuri.

Mai avem de munca, trebuie sa ramanem cu picioarele pe pamant. TRebuie sa devenim mai buni la fiecare meci, incercam sa fim perfecti, cu toate ca e imposibil.

Nu am jucat extraordinar, se aduna oboseala. Nu e usor nici mental, nici fizic, dar importante sunt punctele.

Este tensiune, urmeaza un alt meci foarte greu cu Viitorul, cea mai buna echipa din playout. Trebuie sa trecem repede peste aceasta victorie si trebuie sa fim atenti. Adi Mutu mereu se intereseaza de jucatorii eligibili sub 21. Adi e un antrenor caruia ii place aceasta meserie si discutam tot timpul. Mai vine si el cu idei, incercam sa avem o colaborare buna. E Matan, e Ion Gheorghe, Pascanu, e si Costin.

Pascanu e un jucator bun, care a ajutat aceasta echipa si e foarte importanta omogenitatea. LA anul mi-as dori sa ramanem aproape tot lotul pentru ca va fi important.

Daca se salveaza echipa de la retrogradare eu mai am 2 ani de contract", a spus Teja la finalul partidei cu Chindia, la Digi Sport.