Tehnicianul a acuzat lipsa totală de personalitate și "stima de sine" a echipei sale, cerând în același timp transferuri masive pentru ca nou-promovata să facă față în Superliga.



Bucureștenii au fost o pradă ușoară în prima repriză a meciului care a deschis returul. Dan Nistor, cu o "dublă" (10', 22'), și Ovidiu Bic, cu un șut fantastic de la distanță (38'), au rezolvat meciul pentru "Șepcile roșii" înainte de pauză. Golul lui Ely Fernandes (48') a contat doar pentru statistici.



Mihai Teja a identificat o problemă mentală gravă în vestiarul său. "Avem teamă, frică. Nu știu de unde, că nu ne ia nimeni capul, nu ne omoară nimeni. Nu e război, nu ne împușcă nimeni. Vreau mai multă personalitate, mai multă încredere. Băieții arată că pot mai mult, dar dacă nu ne eliberăm de această frică de la început... Ne e frică să jucăm! La 0-2, 0-3 ne eliberăm, nu mai avem ce pierde și atunci ne eliberăm de frică și începem să jucăm. Până vom juca din minutul 1, și putem, pentru că arătăm un fotbal bun cu toate echipele, va fi greu. [...] Dacă echipa adversă simte că nu ai pic de personalitate, normal că te judecă și te domină. Și factorul psihologic este foarte important în fotbal, trebuie să fii puternic. De asta cred că este greu ca noi să ne batem cu echipele din străinătate. Noi n-avem stimă de sine, ne credem tot timpul inferiori, intrăm pe teren cu capul plecat și atunci normal că ești victimă sigură", a "tunat" Teja.



"Avem nevoie de 5-6 jucători cu plusvaloare"



Antrenorul a transmis un mesaj direct conducerii clubului: lotul actual nu este suficient de puternic pentru prima ligă.



"Este diferență mare, Liga 1 este altceva. Nu le iau din merite băieților, ei muncesc, își fac treaba foarte bine, se antrenează bine, dar le-am spus-o și lor, chiar direct, că avem nevoie de întărirea lotului cu plusvaloare, să vină 4-5-6 jucători care să aducă plusvaloare pentru Liga 1, să poți face față aici. Dacă din punct de vedere al jocului avem momente, reprize, meciuri bune, nu este de ajuns. Până la urmă, trebuie să aduci plusvaloare pentru a te bate cu echipele mari. Plus că sunt foarte multe echipe bune, cu bugete foarte mari în Liga 1. [...] E greu, diferența este foarte mare", a încheiat tehnicianul.

