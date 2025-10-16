Metaloglobus este ultima clasată din Superliga și singura echipă fără victorie în acest sezon. Echipa lui Mihai Teja a acumulat doar 3 puncte în primele 12 runde și pare deja că se îndreaptă spre revenirea în eșalonul secund.

Mihai Teja, înainte de Metaloglobus - FCSB: "Vom încerca să intrăm în istorie, iar prima victorie să fie contra lor"



Totuși, Mihai Teja rămâne optimist. Antrenorul lui Metaloglobus, fost la FCSB, dă exemplul naționalei României și este încrezător că prima victorie a echipei sale ar putea veni chiar împotriva campioanei, sâmbătă seară.



"Va fi un meci frumos. Toate meciurile tari sunt frumoase, meciuri care îți dau o adrenalină specială, o motivație specială. Cu toții ne-am apucat de fotbal pentru aceste meciuri intense. Ne dorim să dăm tot ce avem mai bun cu FCSB. Avem exemplu echipa națională în meciul cu Austria, când s-a văzut o atitudine bună.



Asta înseamnă să ai determinare, să vrei mai mult. Așa cum echipa națională a reușit, și noi ne dorim. Am fost aproape cu Dinamo, Rapid și CFR Cluj, am arătat că ne putem bate de la egal la egal, iar acum vom încerca să intrăm în istorie: primul meci câștigat în Liga 1 să fie împotriva lui FCSB.



Ce ar însemna pentru mine? Orice victorie e frumoasă. Eu am fost la FCSB, am amintiri frumoase, am petrecut o perioadă foarte frumoasă. Nu am nicio dușmănie, însă îmi doresc să câștig pentru că suntem într-o situație în care n-am câștigat până acum și e apăsător", a spus Mihai Teja, într-un interviu pentru PRO TV.



