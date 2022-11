Mihai Stoica și Florin Lovin, contre în direct: „Tu nu ai cum să mă contrazici pe mine”

Andrei Burcă a dezvăluit marți care este cel mai mare vis al său, acela de a juca la un turneu final cu naționala României, precizând că a evoluat în toate competițiile externe, inclusiv Champions League (DETALII AICI).

Iar oficialul FCSB Mihai Stoica și fostul jucător Florin Lovin s-au contrat, pentru că Burcă n-a participat decât în play-off-ul Champions League, iar din punctul de vedere al lui Lovin asta nu înseamnă că a evoluat în competiția propriu-zisă. Totuși, MM a avut o reacție tranșantă la ce a spus fostul fotbalist, iar de aici s-a aprins discuția.

Dialogul dintre Mihai Stoica și Florin Lovin: „Tu nu ai cum să mă contrazici pe mine”

Mihai Stoica: Suntem singura echipă din istoria acestei țări care de 20 de ani se califică în cupele europene în fiecare an, în fiecare sezon. Nu în grupe neapărat, în cupele europene.

Florin Lovin: Burcă a zis că a jucat în Champions League.

M: Care Burcă?

L: A jucat în preliminarii.

M: Nu, a jucat și în Champions League. Play-off e Champions League.

L: Eu nu îl văd așa.

M: Tu nu îl vezi așa, dar așa e.

L: Nu e adevărat.

M: Tu nu ai cum să mă contrazici pe mine.

L: Eu zic din punctul de vedere al jucătorilor.

M: Nu există! Există dacă ai jucat Champions League sau nu. Burcă a jucat Champions League la meciul cu Slavia Praga. În Champions League cântă muzica și se joacă cu VAR în play-off-ul competiției. Play-off-ul este competiție Champions League.

L: Eu nu pot să zic că am jucat în Champions League dacă nu am jucat în grupe. Eu așa văd lucrurile.

M: Păi tu le vezi greșit. Tu trebuie să spui de grupe, nu trebuie să spui de Champions League. Burcă zice bine, că a jucat în Champions League.

Ce a spus Andrei Burcă

Burcă evoluează la CFR Cluj din vara anului 2019 și mai are contract cu formația din Gruia până la începutul lunii iunie 2024. Fundașul central a evoluat în toate competițiile europene, Champions League, Europa League și Conference League, însă a spus că un turneu final cu România le bate pe toate.

„Este ultimul vis pe care îl am mai să joc cu naţionala României la un turneu final. Este cel mai important tricou pe care îl îmbrac pentru mine. Am titluri, am cupe câştigate, am jucat şi în Champions League, dar aceasta ar fi cea mai mare realizare pentru mine în acest moment.

Să îşi schimbe mentalitatea, pentru că aici se face diferenţa între noi şi fotbalul de performanţă. Trebuie să ne schimbăm această gândire, să intrăm încrezători pe teren. Este total alt nivel, sunt alţi adversari, e mai puternică competiţia, acolo sunt cele mai bune echipe din campionate.

Ajută mult echipa naţională. Ar fi benefic pentru noi să avem mai multe echipe calificate în cupele europene. Discutăm mereu, la masă cam astea sunt discuţiile pe care le avem. O să fie nebunie playoff-ul acesta, din punctul meu de vedere”, a spus Andrei Burcă pentru FRF TV.