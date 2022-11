Andrei Burcă a dezvăluit care e cel mai mare vis al său: „Am jucat și în Champions League, dar asta ar fi cea mai mare realizare!”

Burcă evoluează la CFR Cluj din vara anului 2019 și mai are contract cu formația din Gruia până la începutul lunii iunie 2024. Fundașul central a evoluat în toate competițiile europene, Champions League, Europa League și Conference League, însă a spus că un turneu final cu România le bate pe toate.

„Este ultimul vis pe care îl am mai să joc cu naţionala României la un turneu final. Este cel mai important tricou pe care îl îmbrac pentru mine. Am titluri, am cupe câştigate, am jucat şi în Champions League, dar aceasta ar fi cea mai mare realizare pentru mine în acest moment.

Să îşi schimbe mentalitatea, pentru că aici se face diferenţa între noi şi fotbalul de performanţă. Trebuie să ne schimbăm această gândire, să intrăm încrezători pe teren. Este total alt nivel, sunt alţi adversari, e mai puternică competiţia, acolo sunt cele mai bune echipe din campionate.

Ajută mult echipa naţională. Ar fi benefic pentru noi să avem mai multe echipe calificate în cupele europene. Discutăm mereu, la masă cam astea sunt discuţiile pe care le avem. O să fie nebunie playoff-ul acesta, din punctul meu de vedere”, a spus Andrei Burcă pnetru FRF TV.

Lotul României pentru meciurile amicale cu Slovenia și Moldova

Titular în precedenta acțiune a echipei naționale, Ionuț Radu lipsește din lotul României pentru meciurile amicale cu Slovenia și Moldova. Toți cei trei portari convocați de selecționer sunt din Superligă: Horațiu Moldovan (Rapid), Ștefan Târnovanu (FCSB) și Mihai Popa (FC Voluntari).

Cea mai mare surpriză o reprezintă prezența lui Alexandru Pantea (19 ani) de la FCSB, aflat în premieră la prima reprezentativă. Printre debutanți se mai numără și Raul Opruț (Hermannstadt), Daniel Boloca (Frosinone), Antonio Sefer (Rapid) și Claudiu Petrila (CFR Cluj).

PORTARI: Horațiu Moldovan (FC Rapid 1923, 0/0), Ștefan Târnovanu (FCSB, 0/0), Mihai Popa (FC Voluntari, 0/0)

FUNDAȘI: Cristian Manea (CFR Cluj, 18/2), Alexandru Pantea (FCSB, 0/0), Adrian Rus (Pisa | Italia, 16/0), Ionuț Nedelcearu (Palermo | Italia, 23/2), Andrei Burcă (CFR Cluj, 13/0), Radu Drăgușin (Genoa | Italia, 1/0), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova, 28/2), Raul Opruț (Hermannstadt, 0/0)

MIJLOCAȘI: Darius Olaru (FCSB, 7/0), Daniel Boloca (Frosinone | Italia, 0/0), Marius Marin (Pisa | Italia, 7/0), Tudor Băluță (Farul Constanța, 8/0), Nicolae Păun (Sepsi OSK, 1/0), Răzvan Marin (Empoli | Italia, 43/2), Alexandru Cicâldău (Al-Ittihad Kalba | EAU, 26/3), Andrei Cordea (FCSB, 4/0), Olimpiu Moruțan (Pisa | Italia, 3/0), Antonio Sefer (FC Rapid 1923, 0/0), Denis Drăguș (Standard Liege | Belgia, 3/0), Claudiu Petrila (CFR Cluj, 0/0)

ATACANȚI: George Pușcaș (Genoa | Italia, 32/10), Denis Alibec (Farul Constanța, 27/2), Florin Tănase (Al-Jazira | EAU, 15/2)