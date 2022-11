Antrenorul român pe care îl admiră Mihai Stoica:  "Vă rog să nu preluați asta!"

FCSB este în plină căutare de antrenor, după ce Nicolae Dică și-a dat demisia în urma eșecului cu 'U' Cluj (1-2). Mihai Pintilii a preluat echipa ca interimar, însă fostul căpitan al „roș-albaștrilor” nu deține licența PRO și nu poate rămâne pe banca tehnică a formației din Berceni.

Mihai Stoica, managerul general al FCSB-ului, a vorbit despre Daniel Isăilă, tehnicianul care se află încă din 2020 pe banca tehnică a arabilor de la FC Baniyas, despre care a spus că a avut performanțe la Astra Giurgiu (per. aprilie 2013 - martie 2014 și per. mai 2014 - octombrie 2014) și la naționala under 21 a României (per. decembrie 2016 - iunie 2018).

„Uite, sunt sigur că va prelua presa ce spun eu acum, dar n-am folosit numele lui niciodată într-o discuție cu Gigi. Dacă, de exemplu, în decembrie se face liber Daniel Isăilă... nu știu, dau un exemplu. Vă rog, nu preluați asta, am dat doar un exemplu! E un antrenor interesant, care a făcut performanțe. La Astra, la tineret, nu?”, a spus Mihai Stoica la Orange Sport.

Daniel Isăilă, la FC Baniyas

Daniel Isăilă se află pe banca tehnică a lui FC Baniyas, echipă din Emiratele Arabe Unite, care se află în acest moment pe locul 10 în clasamentul din UAE Pro League.

Brașoveanul a acumulat 11 puncte cu echipa din prima ligă din Emirate, după ce a înregistrat trei victorii, două rezultate de egalitate și cinci înfrângeri.

Daniel Isăilă a semnat cu FC Baniyas în vara anului 2020, mai exact pe 25 iunie, și mai are contract cu formația din Emriatele Arabe Unite până la finalul lui iunie din 2023.

Tehnicianul a mai antrenat-o pe Al Hazem (iunie 2018 - ianuarie 2020), unde a strâns 49 de meciuri și o medie de 1.08 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de Transfermarkt.