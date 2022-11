Mihai Stoica nu se dezice: „Gigi a spus clar”. Singurii antrenori care pot prelua FCSB

Nicolae Dică a părăsit banca tehnică a FCSB-ului după înfrângerea cu 'U' Cluj din campionat (1-2), iar interimar este Mihai Pintilii. Însă, fostul căpitan al grupării „roș-albastre” nu are licență PRO și nu poate continua ca principal la fosta sa echipă, chiar dacă Gigi Becali îl place și dorește să continue cu el.

Mihai Stoica, managerul FCSB, a evidențiat faptul că va continua să caute un tehnician pentru formația din Berceni, însă nu trece peste cuvântul latifundiarului din Pipera, care nu vrea un antrenor străin pe bancă, ci pe cineva născut în România.

„Pintilii nu poate să antreneze. Nu are licență. N-aș putea să fac o declarație care să fie folosită împotriva noastră (n.r - râde). Nu poate să antreneze, nu are voie să antreneze.

Oricine poate să se implice în procesul de pregătire, inclusiv eu, stau în fiecare cu zi cu ei, de ce să nu dau un sfat? Eu cred că așa vom face. Cred că vom aștepta până la sfârșitul acestei perioade (n.r - până la finalul anului).

Nu avem un antrenor acum. Gigi a spus clar că nu vrea să aducă antrenor străin. Nu pot să aduc antrenor străin dacă el nu vrea. E o criză de antrenori. M-am uitat la toți antrenorii deținători de licență Pro. Sunt și nume mari, dar care nu mai pot antrena.

Când eram la Urziceni și Petrescu a anunțat în ultima clipă că pleacă, prin decembrie 2009, am început să caut. Două nopți am luat fiecare antrenor din fotbalul italian, erau vreo 500 de deținători de licență”, a spus Mihai Stoica la Orange Sport.

Antrenorul român pe care îl admiră Mihai Stoica: "Vă rog să nu preluați asta!"

Mihai Stoica a vorbit despre Daniel Isăilă, tehnicianul care se află încă din 2020 pe banca tehnică a arabilor de la FC Baniyas, despre care a spus că a avut performanțe la Astra Giurgiu (per. aprilie 2013 - martie 2014 și per. mai 2014 - octombrie 2014) și la naționala under 21 a României (per. decembrie 2016 - iunie 2018).

„Uite, sunt sigur că va prelua presa ce spun eu acum, dar n-am folosit numele lui niciodată într-o discuție cu Gigi. Dacă, de exemplu, în decembrie se face liber Daniel Isăilă... nu știu, dau un exemplu. Vă rog, nu preluați asta, am dat doar un exemplu! E un antrenor interesant, care a făcut performanțe. La Astra, la tineret, nu?”, a spus Mihai Stoica, potrivit aceleiași surse.