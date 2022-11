Adrian Ilie fugea de la școală să-și vadă favoriții. Cu ce echipă ținea „Cobra” când era mic

Adrian „Cobra” Ilie a vorbit despre perioada în care fugea de la școală ca să urmarească marii jucători ai României, evidențiind faptul că echipa sa preferată, de când era mic, era Universitatea Craiova.

Atacantul trecut pe la Valencia și Galatasaray nu a jucat niciodată pentru trupa din Bănie, în schimb, la nivel local, „Cobra” a purtat tricoul clubului Extensiv Craiova.

„Ce să spun, am fugit de la şcoală ca să văd meciul. Să mă duc să îi văd pe Balaci, pe Cârţu, Negrilă, pe toată lumea. Am avut un privilegiu să îi cunosc pe toţi. De la Ţicleanu, Giolgău, toată lumea. Am făcut poze cu Cămătaru. Am putut să îi simt şi în afara terenului”, a spus Adrian Ilie, potrivit Orange Sport.

Cariera lui Adrian Ilie

Adria „Cobra” Ilie a evoluat de-a lungul carierei sale fotbalistice la Extensiv Craiova, Steaua București, Galatasaray, Valencia, Alaves, Besiktas, FC Zurich și Terek Grozny, acolo unde s-a retras în martie 2009.

La națională, craioveanul a fost convocat de 55 de ori și a înscris 13 goluri

Cele mai multe apariții le-a bifat la Valencia CF, 113, unde s-a impus pe tabelă de 37 de ori și a pasat decisiv în 15 situații, în aproape 6.800 de minute jucate în tricoul spaniolilor.